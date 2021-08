COVID-19: Zeci de mii de francezi au ieşit în stradă pentru a protesta faţă de paşaportul sanitar

Un nou weekend marcat de proteste masive în Franța, împotriva măsurilor luate în contextulc eluid e-al patrulea val al pandemiei de COVID-19.

Zeci de mii de francezi au ieşit în stradă, sâmbătă, la Paris şi în alte oraşe din Franţa, pentru a protesta împotriva introducerii certificatului sanitar pentru COVID-19.

Mișcarea împotriva măsurilor anitare a fost marcată de la început de lozinci și simboluri care au fost denunțate de grupurile evreiești și de militanții anti-rasism.

Unii protestatari au purtat stele galbene similare cu cele pe care regimul nazist i-a forțat pe evrei să le afișeze în timpul celui de-al doilea război mondial.

Alții au fost fotografiați susținând pancarte cu cuvântul „Qui?” (care înseamnă „Cine?”), o referință codificată la evreii care sunt acuzați că au răspândit propagandă Covid prin mass-media și au profitat de campaniile de vaccinare.

„Ceea ce mi se pare frapant este modul în care (antisemitismul) este recurent și afișat deschis”, a declarat pentru AFP șeful SOS Racisme, Dominique Sopo.

„În timpul mișcării Vestelor Galbene a fost ceva exprimat la margine … acum oamenii care poartă aceste semne nu se ascund și alți protestatari nu reacționează”.

Ziarul de stânga Le Monde a condamnat creșterea comportamentului antisemit într-un editorial săptămâna aceasta, numind-o „otravă pentru societate, un pericol pentru noi toți”.

„Deși antisemitismul de extremă dreapta este vechi, pare a fi încurajat în acest moment de creșterea gândirii conspiraționiste”, a adăugat acesta.

Vive la France 🇫🇷.. another one in UK and in 120 cities in Italy 🇮🇹 today . Ireland tomorrow 🇬🇧👏🏼🙏🏼 France on the streets again for the 7th consecutive week in 200 cities . STAND ! pic.twitter.com/TawXJD8L8P

— VeBee🇺🇸✝️ (@VeBo1991) August 28, 2021