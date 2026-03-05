B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Criza din Mediterană. Italia invocă Articolul 5 din Tratatul NATO. Mai multe state europene trimit nave în zona Ciprului

Adrian A
05 mart. 2026, 12:59
Criza din Mediterană. Italia invocă Articolul 5 din Tratatul NATO. Mai multe state europene trimit nave în zona Ciprului
Sursă foto: decode39.com
Cuprins
  1. Criza din Mediterană. A fost invocat Articolul 5 NATO
  2. Importanța strategică a Ciprului
  3. Atacurile asupra bazelor NATO din Cipru și Turcia

Într-un discurs în fața Camerei Deputaților, ministrul Apărării Guido Crosetto a anunțat că Italia va urma exemplul Franței, Spaniei și Țărilor de Jos și va veni în ajutorul Ciprului, care a fost lovit de drone iraniene în urma escaladării crizei din Orientul Mijlociu. Oficialul italian a invocat Articolul 5 din Tratatul NATO.

Criza din Mediterană. A fost invocat Articolul 5 NATO

Tensiunile din Orientul Mijlociu s-au extins rapid către estul Mediteranei după o serie de atacuri atribuite Iranului sau grupărilor susținute de Teheran asupra unor obiective militare occidentale. În acest context, mai multe state europene, inclusiv Italia, Franța și Spania, au decis să trimită nave militare pentru a sprijini Cipru și pentru a preveni o escaladare a conflictului în apropierea teritoriului european.

„Trebuie să reevaluăm resursele noastre din regiune și să răspundem solicitărilor țărilor prietene aflate în dificultate. Intenționăm să implementăm un sistem multidomeniu în Orientul Mijlociu, cu sisteme de apărare aeriană anti-drone și anti-rachetă.”, a declarat ministrul Apărării din Italia, Guido Crosetto, invocând Articolul 5 din Tratatul NATO care prevede intervenția în apărarea unui aliat atacat.

De asemenea, potrivit unei declarații a Ministerului Apărării din Spania, nava Cristóbal Colón s-a alăturat Grupului Naval Charles de Gaulle pe 3 martie pentru a îndeplini misiuni de escortă, protecție și instruire avansată în Marea Baltică.

Grupul se va îndrepta acum spre Marea Mediterană, ajungând în largul Cretei în jurul datei de 10 martie. Nava de aprovizionare Cantabria va pleca, de asemenea, în curând, pentru a furniza combustibil și sprijin logistic în timpul tranzitului Grupului Naval prin Golful Cadiz.

Importanța strategică a Ciprului

Ciprul a devenit un punct critic în actualul conflict din Orientul Mijlociu. Insula se află la doar câteva sute de kilometri de Siria, Israel și Liban și găzduiește infrastructură militară esențială pentru operațiunile occidentale.

În plus, estul Mediteranei reprezintă o zonă vitală pentru: rutele comerciale dintre Europa și Asia, transportul de energie și gaze și operațiunile navale NATO

Atacurile asupra bazelor NATO din Cipru și Turcia

Criza a început acum câteva zile, când o dronă iraniană de tip „Shahed” a lovit baza aeriană britanică RAF Akrotiri din Cipru. Explozia a provocat doar pagube materiale limitate și nu au fost raportate victime, însă incidentul a demonstrat vulnerabilitatea instalațiilor militare occidentale din regiune.

Atacul s-a produs într-un moment în care baza britanică era folosită pentru operațiuni aeriene și pentru sprijinirea activităților militare occidentale în Orientul Mijlociu. În urma incidentului, autoritățile britanice au ridicat nivelul de alertă și au început consolidarea apărării antiaeriene din jurul insulei.

Mai multe drone suplimentare au fost interceptate, iar oficialii ciprioți și occidentali consideră că atacul a fost cel mai probabil lansat de grupări susținute de Iran, posibil din Liban.

În paralel, tensiunile au crescut și în Turcia. Sistemele de apărare aeriană ale NATO au interceptat o rachetă balistică lansată din Iran care se îndrepta spre spațiul aerian turc.

Racheta a traversat spațiul aerian al Irakului și Siriei înainte de a fi distrusă de apărarea NATO deasupra estului Mediteranei. Incidentul a ridicat temeri că instalații militare importante, inclusiv baza aeriană americană de la Incirlik, una dintre cele mai importante facilități NATO din regiune, ar putea deveni ținte ale atacurilor iraniene.

