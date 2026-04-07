Cristian Tudor Popescu a afirmat marți, pentru B1 TV, că președintele american Donald Trump practic se crede Dumnezeu de a ajuns să amenințe cu dispariția unei întregi civilizații (distrugerea Iranului). Gazetarul a mai susținut că Trump e așa de îndrăgostit de sine că „e în stare și să se masturbeze în oglindă”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

CTP: Trump a comis deja o crimă de război

Despre amenințările lui Trump la adresa infrastructurii critice a Iranului, CTP a afirmat: „Ce să însemne? Ce face prietenul său, Putin, în Ucraina. Ce face de multă vreme. Adică lovește centrale energetice, lovește infrastructură, poduri, drumuri, clădiri civile, omoară cetățeni nevinovați, copii, femei gravide și așa mai departe. Asta face acum domnul Trump. Asta spune că are de gând să facă”.

„Asta este o crimă de război care e și declarată, deci nu mai are nevoie de nicio dovadă, el a comis-o deja. A comis-o când a spus. Acum a amenințat că va bombarda centralele energetice. Asta este deja o crimă de război, să faci o asemenea amenințare asupra structurilor civile de care depinde viața întregii populații din Iran, a simplilor cetățeni și a dușmanilor, a adversarilor regimului”, a continuat gazetarul.

CTP: Trump e în stare și să se masturbeze în oglindă din dragoste de sine

„Să știți că în ultimă instanță Trump nu mai are nicio legătură cu Iranul acum. Trump spune că va face să dispară o civilizație veche de mii de ani și să nu mai poată fi refăcută niciodată când va pocni el din deget.

Deci în capul lui el acum se aseamănă cu Alexandru Macedon, cu Alexandru cel Mare, cu Cezar și cu Napoleon. El se autoînscenează sub specia eternității în fluxul istoriei acum ca fiind o imagine titanică, ca fiind Dumnezeu! Din moment ce spune că el va anihila acum, în noaptea asta, o civilizație veche de mii de ani, Anihilează civilizația acum.

Deci nu este altceva decât piesa în care s-a distribuit singur acest histrion dement care se autosatisface acum. Ieri cu Groenlanda, alaltăieri cu Venezuela, acum cu Iranul. Urmează, probabil, Cuba și… mijloace de autosatisfacere a acestui individ, care, după părerea mea, e în stare și să se masturbeze în oglindă din dragostea de sine pe care o are”, a mai declarat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.