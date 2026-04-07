Acasa » Externe » CTP: Trump „e în stare și să se masturbeze în oglindă din dragostea de sine pe care o are" (VIDEO)

CTP: Trump „e în stare și să se masturbeze în oglindă din dragostea de sine pe care o are” (VIDEO)

Mirela Ionela Achim
07 apr. 2026, 20:26
CTP: Trump „e în stare și să se masturbeze în oglindă din dragostea de sine pe care o are” (VIDEO)
Gazetarul Cristian Tudor Popescu. Sursa foto: Cristian Tudor Popescu / Facebook
Cuprins
  1. CTP: Trump a comis deja o crimă de război
  2. CTP: Trump e în stare și să se masturbeze în oglindă din dragoste de sine

Cristian Tudor Popescu a afirmat marți, pentru B1 TV, că președintele american Donald Trump practic se crede Dumnezeu de a ajuns să amenințe cu dispariția unei întregi civilizații (distrugerea Iranului). Gazetarul a mai susținut că Trump e așa de îndrăgostit de sine că „e în stare și să se masturbeze în oglindă”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

CTP: Trump a comis deja o crimă de război

Despre amenințările lui Trump la adresa infrastructurii critice a Iranului, CTP a afirmat: „Ce să însemne? Ce face prietenul său, Putin, în Ucraina. Ce face de multă vreme. Adică lovește centrale energetice, lovește infrastructură, poduri, drumuri, clădiri civile, omoară cetățeni nevinovați, copii, femei gravide și așa mai departe. Asta face acum domnul Trump. Asta spune că are de gând să facă”.

„Asta este o crimă de război care e și declarată, deci nu mai are nevoie de nicio dovadă, el a comis-o deja. A comis-o când a spus. Acum a amenințat că va bombarda centralele energetice. Asta este deja o crimă de război, să faci o asemenea amenințare asupra structurilor civile de care depinde viața întregii populații din Iran, a simplilor cetățeni și a dușmanilor, a adversarilor regimului”, a continuat gazetarul.

CTP: Trump e în stare și să se masturbeze în oglindă din dragoste de sine

„Să știți că în ultimă instanță Trump nu mai are nicio legătură cu Iranul acum. Trump spune că va face să dispară o civilizație veche de mii de ani și să nu mai poată fi refăcută niciodată când va pocni el din deget.

Deci în capul lui el acum se aseamănă cu Alexandru Macedon, cu Alexandru cel Mare, cu Cezar și cu Napoleon. El se autoînscenează sub specia eternității în fluxul istoriei acum ca fiind o imagine titanică, ca fiind Dumnezeu! Din moment ce spune că el va anihila acum, în noaptea asta, o civilizație veche de mii de ani, este Dumnezeu! Anihilează civilizația acum.

Deci nu este altceva decât piesa în care s-a distribuit singur acest histrion dement care se autosatisface acum. Ieri cu Groenlanda, alaltăieri cu Venezuela, acum cu Iranul. Urmează, probabil, Cuba și… mijloace de autosatisfacere a acestui individ, care, după părerea mea, e în stare și să se masturbeze în oglindă din dragostea de sine pe care o are”, a mai declarat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.

Citește și...
Rusia amână misiunile lunare și își regândește strategia spațială. Ce planuri are Moscova pentru revenirea în cursa spațială
Externe
Rusia amână misiunile lunare și își regândește strategia spațială. Ce planuri are Moscova pentru revenirea în cursa spațială
Adâncime record în Antarctica: China pătrunde într-un ecosistem neatins de timp
Externe
Adâncime record în Antarctica: China pătrunde într-un ecosistem neatins de timp
Milionarii fug din Dubai: Un oraș european a devenit noul magnet pentru bogații lumii
Externe
Milionarii fug din Dubai: Un oraș european a devenit noul magnet pentru bogații lumii
Donald Trump, amenințare fără precedent: „O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață”
Externe
Donald Trump, amenințare fără precedent: „O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață”
Război în Orientul Mijlociu. Iranul denunță raiduri israeliano-americane asupra infrastructurii sale
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Iranul denunță raiduri israeliano-americane asupra infrastructurii sale
Sarkozy se declară nevinovat în dosarul finanțării libiene a campaniei din 2007. Fostul președinte a fost audiat în instanță
Externe
Sarkozy se declară nevinovat în dosarul finanțării libiene a campaniei din 2007. Fostul președinte a fost audiat în instanță
Franța începe să rămână fără carburanți. Una din cinci benzinării nu mai are toate sortimentele de combustibili
Externe
Franța începe să rămână fără carburanți. Una din cinci benzinării nu mai are toate sortimentele de combustibili
Alertă în Istanbul! Atac armat lângă consulatul Israelului. Cine sunt suspecții și care este bilanțul victimelor
Externe
Alertă în Istanbul! Atac armat lângă consulatul Israelului. Cine sunt suspecții și care este bilanțul victimelor
Tragedie feroviară soldată cu un mort. Un tren de mare viteză a lovit un camion militar
Externe
Tragedie feroviară soldată cu un mort. Un tren de mare viteză a lovit un camion militar
Canadienii doresc să adere la Uniunea Europeană. Cum privesc oficialii de la Ottawa proiectul
Externe
Canadienii doresc să adere la Uniunea Europeană. Cum privesc oficialii de la Ottawa proiectul
Ultima oră
20:21 - Rusia amână misiunile lunare și își regândește strategia spațială. Ce planuri are Moscova pentru revenirea în cursa spațială
20:03 - Theo Rose vorbește deschis despre schimbările din viața sa: „Pentru mine, ora 7 dimineața este ora groazei”
19:58 - Realitatea Plus a luat o groază de bani de la AUR, dar nu și-a plătit amenzile. Toma (CNA), explicații despre închiderea postului: „A fost de un penibil situația de astăzi…” (VIDEO)
19:43 - Primăria Capitalei pregătește reguli noi pentru terasele din centrul orașului. Ce planuri are administrația pentru centrul orașului
19:24 - Rămase fără bijuterii după ce au crezut în „minuni”. Metoda prin care două femei din Prahova au păcălit victimele
19:09 - Fost fotbalist, mesaj șocant pentru Mircea Lucescu: „Nu m-ai lăsat să-mi iau rămas bun de la mama. Acum, fiul tău este lângă tine”
18:59 - Trafic restricționat în perioada sărbătorilor pe mai multe drumuri principale. Unde și când se aplică restricțiile
18:54 - Adâncime record în Antarctica: China pătrunde într-un ecosistem neatins de timp
18:47 - Jucan: Realitatea Plus nu va putea emite nici în online. Explicațiile vicepreședintelui CNA
18:47 - Noi date din rețeaua pusă la punct de Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus. Aproape 260 de milioane de lei la stat. Informațiile de la ANAF ajung pe masa procurorilor