Gazetarul Cristian Tudor Popescu a făcut o mică recapitulare a ieșirilor lui Donald Trump, în stilul caracteristic, pe subiectul războiului cu Iranul, apoi și-a manifestat o curiozitate: pot accepta fanii lui Trump din România că o parte considerabilă din prețul care sare de 10 lei la carburant e din vina idolului lor?

CTP are o curiozitate în legătură cu „trumânii”

„Ce zic trumânii?

Români trumpiți sunt destui, și în țară și peste hotare. Nu-mi imaginez că românii adevărați, trumânii, ar putea avea o tresărire morală și umană în legătură cu ce spune și ce face ticălosul lor: aruncă un ultimatum de 48 de ore Iranului, pe rețeaua sa Truth Social, la 1 trecute fix noaptea, să deschidă Ormuz sau dă cu bombardeaua în ei. Acum, cică amână cu 5 zile Apocalipsa, întrucât iranienii negociază bine pacea sau predarea, n-am înțeles exact (cu două zile în urmă zeflemisea că Iranul nu mai are conducere și el nu are cu cine să vorbească), în vreme ce Teheranul declară că omul e nebun, nu negociază nimeni nimic cu el.

Și adaugă Trump, a nu știu câta oară, pe același ton de vânzător de haine vechi, că iranienii sunt decapitați, distruși, terminați, în vreme ce rachetele balistice iraniene lovesc până la 4.000 km distanță, dronele Shahed atacă în roiuri, iar celulele teroriste de peste tot intră în dispozitiv. Și nu uită să-i facă „lași” pe europeni pentru că nu vor să lupte în strâmtoarea Ormuz, ca să-l scoată din rahatul în care s-a băgat singur.

Dar, măcar, pot accepta trumânii că o parte considerabilă din prețul care sare de 10 lei la pompă i se datorează Trimisului Atotputernicului pe Pământ?”, a scris gazetarul Cristian Tudor Popescu,

Declarațiile lui Trump și ale iranienilor destabilizează piața

Președintele american Donald Trump cu atacuri asupra infrastructurii energetice și i-a dat un ultimatum de 48 de ore pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Luni, Trump a afirmat că pacea cu Iranul și a prelungit cu cinci zile ultimatumul dat. Acest anunț a determinat o scădere temporară a prețului petrolului și o redresare a piețelor.

Numai că apoi Ministerul iranian de Externe a transmis: „Negăm afirmațiile președintelui american Donald Trump despre negocierile care ar avea loc între Statele Unite și Republica Islamică Iran. (…) Republica Islamică Iran își menține poziția de a respinge orice fel de negocieri înainte de atingerea obiectivelor Iranului în urma războiului”. Anunțul a făcut ca prețul petrolului să urce iar.