Un caz neobișnuit a atras atenția opiniei publice, după ce un angajat a primit din greșeală o sumă uriașă în cont, echivalentă cu 330 de salarii lunare.

Incidentul s-a petrecut în Santiago (din Chile), la compania Consorcio Industrial de Alimentos (CIAL), unde un asistent de distribuție, care trebuia să încaseze aproximativ 500.000 de pesos chilieni, a descoperit că în contul său au fost virați peste 165 de milioane de pesos.

Suma totală se ridică la aproximativ 172.000 de euro.

Ce s-a întâmplat după ce angajatul a observat că a primit 330 de salarii

Inițial, angajatul a anunțat compania despre transferul greșit și a spus că va merge la bancă pentru a returna banii.

„La început, omul norocos a informat compania despre ceea ce s-a întâmplat și chiar a promis că va merge la bancă pentru a returna personal suma în exces. Dar probabil s-a răzgândit și a dispărut”, potrivit publicației .

După acest moment, situația a luat o turnură neașteptată. Timp de trei zile, bărbatul nu a mai putut fi contactat și nu s-a prezentat la serviciu. Ulterior, prin intermediul unui avocat, și-a dat demisia, alegând să păstreze suma primită accidental, conform Mirror.

De ce a ajuns cazul în instanță

Compania a depus plângere penală, acuzându-l de furt și susținând că nu avea dreptul să păstreze banii.

Apărarea a venit însă cu un argument diferit: angajatul nu a intervenit în niciun fel asupra sistemului de salarizare, iar transferul a fost exclusiv rezultatul unei erori interne.

Avocații au subliniat că „nu a existat nicio înșelăciune, fraudă sau manevră prealabilă” și că „depunerea a fost responsabilitatea exclusivă a companiei și că angajatul a primit pur și simplu transferul în contul său”.

Ce au decis judecătorii în acest caz, cu cele 330 de salarii date din greșeală

După un proces care a durat aproximativ trei ani, instanța din a dat verdictul în septembrie 2025.

Judecătorii au stabilit că fapta nu poate fi încadrată ca furt, ci drept „apropriere neautorizată”, o faptă care nu este pedepsită penal în legislația din Chile.

Magistrații au reținut că plata a fost rezultatul unei erori a companiei, fără dovezi că angajatul ar fi acționat cu intenție sau ar fi manipulat sistemul.

Astfel, acuzațiile au fost respinse, iar bărbatul poate păstra întreaga sumă primită.

Ce risca angajatul și ce urmează în continuare

Dacă ar fi fost găsit vinovat de furt, acesta risca până la 540 de zile de închisoare, cazier penal și obligativitatea de a returna banii.

Chiar dacă decizia instanței îi este favorabilă, cazul nu este complet închis. Compania CIAL a anunțat că va continua demersurile în instanță pe cale civilă pentru recuperarea sumei și va contesta hotărârea.

Ce spun specialiștii despre astfel de situații

Experții în drept recomandă ca, în cazul unor plăți eronate, angajații să notifice imediat, în scris, angajatorul sau departamentul de resurse umane.

Regulile diferă însă de la o țară la alta. De exemplu, în Spania, dacă angajatorul nu solicită recuperarea banilor într-un termen de un an, suma poate rămâne la angajat. În Chile, însă, legislația este diferită.

Deocamdată, fostul angajat al Consorcio Industrial de Alimentos rămâne liber să utilizeze suma primită din greșeală.