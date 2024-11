Cum a răspuns Melania speculațiilor conform cărora nu va locui la Casa Albă. „Servindu-mă pe mine, servesc ţara”

Dacă primul mandat al lui Donald Trump a fost unul caracterizat de multe decizii și replici controversate, cel de-al doilea se anunță și mai atipic. Se speculează că viitorul președinte va locui singur la Casa Albă, în timp ce Melania se va împărți între reşedințele din New York şi Florida.

După ce ieri, viitoare primă doamnă a refuzat să onoreze, alături de soțul său, inivtația făcută de Joe Biden la Casa Albă, speculaţiile legate de unde va locui Melania pe perioada mandatului lui Donald Trump au crescut la număr.

Surse au declarat pentru presa americană că Melania nu ar vrea să locuiască din nou la Casa Albă și că, cel mai probabil, va alege să își împartă timpul între Palm Beach, oraşul în care se află reşedinţa Mar-a-Lago, şi New York, acolo unde Barron Trump face facultatea, potrivit .

Melania Trump, despre obiectivele pe care le are ca prima doamnă

nu a făcut încă nicio declarație referitoare la acest aspect, ba din contră, a evitat oferirea unui răspuns concret atunci când a fost întrebată. Apropiaţii susţin că nu îşi va ignora complet atribuțiile, dar va participa doar la evenimentele mari.

„De data asta, va fi ceva diferit. Am mai multă experienţă, mai multe cunoştinţe. Trebuie să am oameni care să fie parte din echipa mea, să împărtăşească aceeaşi viziune, pentru că servindu-mă pe mine, servesc ţara. Vreau să am grijă de personal şi de ţară, de generaţia noastră, de copiii noştri. Copiii suferă, trebuie să îi ajutăm şi să îi educăm”, a spus Melania.

În timpul campaniei prezidenţiale, Melania Trump a apărut de puţine ori la mitingurile electorale ale soțului ei, și nici în primul mandat de preşedinte al lui Donald Trump nu s-a grăbit să se mute la Casa Albă. Atunci și-a justificat alegerea, spunând că nu și-ar fi dorit ca fiul ei să termine anul şcolar la New York, însă în presă au apărut zvonuri potrivit cărora aceasta ar fi avut un amant.

Donald Trump și-a arătat entuziasmul de a se întoarce la Casa Albă

Ieri, s-a plimbat din nou prin reşedinţa prezidenţială, însoţit de Joe Biden. Discuţia celor doi a durat două ore, iar principalele teme pe care le-au discutat au fost războiul din Ucraina şi cel din Israel. Biden l-a rugat să nu taie sprijinul pentru Kiev şi i-a povestit despre negocierile de pace dintre statul evreu şi teroriştii Hamas, însă analiştii sunt de părere că Trump are propriul plan pentru regiune.

Trump a încheiat seara la reşedinţa lui de la Mar-a-Lago, alături de Elon Musk, față de care a devenit nedespărţit după câştigarea alegerilor.

Numirile controversate făcute de Donald Trump continuă

Trump a mai anunțat alte două nume controversate care vor face parte din echipa lui. Congresmanul Matt Gaetz va conduce departamentul de Justiţie și implicit pe procurorii care l-au anchetat pentru trafic sexual şi consum de droguri. Nu a fost pus sub acuzare.

Serviciile Secrete Americane vor fi supervizate de Tulsi Gabbard, fostă democrată, care a promovat în mediul online teorii controversate, printre ele cea conform căreia SUA ar dezvolta arme chimice și biologice în Ucraina.