Cum arată iahtul de 7 milioane de euro al lui Kim Jong Un. Acesta a fost văzut ancorat la o plajă privată din Wonsan

Iahtul lui Kim Jong Un a fost surprins în timp ce se mișca spre unitatea sa privată, în timp ce Coreea de Nord se confruntă cu foametea și cu o creștere a cazurilor de Covid-19, potrivit Business Insider.

Compania de imagini satelitare Planet Labs a văzut imagini cu iahtul de aproape 80 de metri precum şi un al doilea iaht de 61 de metri, în apropierea plajei private de lângă palatul lui Kim din Wonsan, pe 12 iulie.

Nu se cunoaște cine foloseşte ambarcaţiunile, care în trecut au fost împrumutate prietenilor şi familiei.

Mişcările iahtului coincid cu zilele în care liderul de la Pyongyang nu a făcut apariţii publice şi pot fi un indicator destul de convingător privind mişcările sale, mai scrie NK News, citat de Digi 24.

Kim Jong Un may be in or planning a trip to North Korea’s central Wonsan bay.

Recent satellite imagery showed the DPRK leader’s luxury yacht being towed to his private mansion in the region — a rare appearance away from its typical parking spot.https://t.co/WvugvBIje3

— NK NEWS (@nknewsorg) May 26, 2021