David McCallum a murit la 90 de ani. Actorul britanic, cunoscut după rolul din serialul „NCIS”

David McCallum a împlinit de curând vârsta de 90 de ani și s-a stins din viață din cauze naturale. a decedat la spital, fiind înconjurat de familie.

Filmele și serialele în care a jucat David McCallum

David McCallum a apărut în mai multe filme, spre exemplu „A Night to Remember” (despre Titanic), „The Great Escape” și „The Greatest Story Ever Told” (în rolul lui Iuda). Serialul „The Man from UNCLE” a fost punctul în care actorul a devenit renumit, pentru rolul spionului rus Illya Kuryakin, care i-a adus două nominalizări Emmy și una la Globurile de Aur, conform

În 2003, în serialul „NCIS: Anchetă militară”, unde a jucat timp de 20 de ani. El a avut rolul medicului legist șef Donald Mallard. McCallum mai intenționa să apară doar în 4-5 episoade, având în vedere vârsta înaintată.