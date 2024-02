De necrezut! Ce a putut să găsească un bărbat în gaura apărută în parchet (VIDEO)

Un bărbat a avut parte de un șoc în momentul în care a realizat ce se ascunde, de fapt, în gaura din parchet apărută în casă. Întreg momentul și postat internet.

Nu se știe niciodată ce s-ar putea ascunde sub casa ta. Asta s-a întâmplat și în cazul unui bărbat din Arkansas, după ce văzut ca a apărut o gaură în parchet.

Nelămurit de ceea ce se întâmplă, acesta s-a apropiat și a observat că ceva se mișcă în interior.

„Nu avem idee de unde a venit gaura. Sincer, nu-mi amintesc să fi fost acolo când ne-am mutat pentru că aș fi observat”, a declarat acesta pentru .

Woke up to some scratching under the bed and found a little hairy hand!

În imaginile devenite virale pe TikTok se poate observa cum lăbuța cu gheare a unui animal încerca să pătrundă în locuință.

Mai mult decât atât, „creatura misterioasă” pipăia zona, tocmai pentru a-și da seama unde duce acea gaură săpată.

Bărbatul nu a mai ținut oamenii în suspans și a dezvăluit într-un video că .

New Neighbor Part 3: We set up a camera under our porch and got some eyes on the little guy! Gonna leave the camera up to see what else passes thru.