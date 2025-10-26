Moartea unui bărbat agresat de un grup de romi a stârnit un val de furie în Slovenia. Doi miniștri au demisionat în urma scandalului. Aceștia vor rămâne în post până la numirea succesorilor lor.

De la ce a pornit indignarea națională în Slovenia

Bărbatul a fost atacat sâmbătă noaptea în faţa unui bar din Novo Mesto, sud-estul ţării, şi a murit ulterior la spital, scrie presa locală. El ajunsese acolo să îl ia pe fiul său, care fusese ameninţat de grupul de romi.

Poliţia a anunţat arestarea unui tânăr de 21 de ani cu antecedente penale.

Tensiunile cu comunitatea romă locală oricum crescuseră în ultimul an, în contextul în care romii au comis tot mai multe infracțiuni și violențe.

Cine sunt miniștrii sloveni care și-au dat demisia

Doi miniștri au demisionat după această tragedie. Este vorba despreBostjan Poklukar, ministrul de Interne, și Andreja Katic, titulara de la Justiție.

„Nu ar fi trebuit să se întâmple aşa ceva. Miniştrii în cauză şi-au asumat responsabilităţile şi au demisionat”, a declarat premierul liberal Robert Golob, citat de .

Duminică dimineață, sute de persoane s-au adunat la Novo Mesto pentru a aduce un omagiu victimei.

„Aceste violenţe dovedesc că problema romilor, asupra cărei noi tragem semnale de alarmă de mult timp, se agravează şi că instituţiile publice nu au luat măsuri în ciuda gravităţii situaţiei”, a declarat Gregor Macedoni, primarul din Novo Mesto.

În zonă urmează să fie trimise unități de poliție suplimentare.