Demolarea casei lui Marilyn Monroe a fost oprită după indignarea locuitorilor din Los Angeles

Oficialii din Los Angeles au intervenit pentru a bloca dărâmarea proprietății și o iau în considerare pentru conservarea istorică.

Ultima casă a lui Marilyn Monroe – și singura reședință pe care a deținut-o vreodată independent – ​​va rămâne în picioare deocamdată după ce oficialii din Los Angeles au intervenit pentru a bloca demolarea proprietății.

Monroe a denumit casa Cursum Perficio, o expresie latină care înseamnă „Călătoria mea se termină aici”

Vestea că noii proprietari ai 12305 Fifth Helena Drive, unde Monroe a murit la vârsta de 36 de ani, au solicitat permise de demolare a atras o indignare în rândul populației. Consiliera orașului Los Angeles, Traci Park, a spus că a primit sute de apeluri care o îndemnau să salveze casa în stil colonial spaniol din cartierul Brentwood din oraș.

„Din păcate, departamentul de construcție și siguranță a emis o autorizație de demolare înainte ca echipa mea și cu mine să putem interveni pe deplin și să rezolvăm această problemă”, a spus Park la o conferință de presă săptămâna trecută, adăugând că este nevoie de „acțiuni urgente”, anunță .

Park a introdus o moțiune pentru a iniția luarea în considerare a casei pentru conservare istorică, iar consiliul a votat în unanimitate pentru a merge mai departe, determinând departamentul de construcții al orașului să revoce autorizația de demolare. De asemenea, mișcarea împiedică orice modificări majore aduse proprietății, în timp ce orașul își revizuiește statutul potențial de reper.

„Acesta va fi primul pas pentru a ne asigura că putem proteja această casă împotriva demolării”, a spus Park. Proprietatea, care include o casă de oaspeți și o piscină, a fost achiziționată în 2017 pentru 7,25 milioane de dolari de Glory of the Snow LLC, apoi administrată de un director de fonduri speculative, a informat Los Angeles Times. A fost vândut la Glory of the Snow Trust pentru 8,35 milioane de dolari la începutul acestui an.

Nu este clar ce intenționează să facă noul proprietar misterios cu proprietatea. Proprietarul nu a prezentat niciun plan care să indice ce vrea să facă pe terenul respectiv, a spus Park la conferința de presă de săptămâna trecută.

Monroe a cumpărat casa cu un singur etaj, de 2.900 de metri pătrați (270 de metri pătrați) la începutul anilor 1960 pentru 75.000 de dolari, după încheierea celei de-a treia căsătorii cu dramaturgul Arthur Miller, potrivit Times.

A fost singura reședință pe care o avea actrița, ea și-a petrecut o parte din copilărie într-un orfelinat și într-un centre de plasament, pe care le-a deținut vreodată independent.

Monroe a denumit casa Cursum Perficio, o expresie latină care înseamnă „Călătoria mea se termină aici”, nume care e scris pe gresia de pe veranda casei.