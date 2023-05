Descoperire misterioasă pe litoral / Obiectul găsit ascunde o vietate care devine uriașă

Mai multe ouă au fost descoperite de plajele din străinătate. Chiar dacă obiectul ar putea părea un element lipsit de însemnătate al peisajului mari, în realitate el este mult mai surprinzător.

Oul descoperit aparține unei vietăți a mării, care poate ajunge la dimensiuni impresionate. Are o coajă mai tare și ascunde un pui de rechin.

Viața reproductivă a rechinilor este plină de mister, însă ouăle de rechin împrăștiate pe coastele australiene pot oferi o perspectivă asupra modului în care vietățile marine aduc pe lume pui. Rechinii, spre deosebire de ceilalți pești, practică „fertilizarea internă”.

Fascinat este și profesorul Colin Simpfendorfer, un expert în rechini de la Universitatea James Cook din Queensland, care și-a petrecut mult timp din viață studiind reproducerea rechinilor.

„Puii de rechin gri se mănâncă între ei în uter și apoi se ajunge la un singur animal supraviețuitor”, spune Colin, potrivit .

The spiral-flanged egg case of a horn shark; this shape allows the egg to be secured in crevices. Not including the flanges, the case measures 10-12 cm (l) & 3-4 cm (w). Female horn sharks pick up the eggs in their mouths and wedge them into crevices.

