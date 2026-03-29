Update 13:23: Starea selecționerului Mircea Lucescu este atent monitorizată la Spitalul Universitar de Urgență București, unde a fost transportat după stabilizarea inițială realizată la baza de la Mogoșoaia.

Potrivit informațiilor apărute ulterior, episodul medical ar fi avut cauze de natură cardiologică, fiind vorba despre o tulburare de ritm cardiac apărută în afara mediului spitalicesc. Medicii au decis internarea acestuia pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate, urmărind stabilizarea completă a funcțiilor vitale și prevenirea unor complicații.

Surse medicale indică faptul că problemele ar putea fi influențate de mai mulți factori recenți, inclusiv stresul acumulat după rezultatele sportive și schimbările fiziologice asociate trecerii la ora de vară. După acordarea primului ajutor în cantonament și intervenția echipajelor de urgență, selecționerul a fost transportat cu ambulanța la unitatea medicală, unde rămâne sub supraveghere continuă.

În acest moment, echipele medicale continuă evaluările și aplică proceduri terapeutice pentru reglarea ritmului cardiac, în timp ce evoluția stării sale este considerată stabilă, dar necesită monitorizare atentă, relatează stiripesurse.ro.

Știrea inițială

Un incident medical a avut loc la baza de pregătire de la Mogoșoaia, acolo unde echipa națională a României se afla în cantonament. Selecționerul Mircea Lucescu a avut nevoie de intervenția urgentă a medicilor, după ce i s-a făcut rău.

Ce s-a întâmplat în timpul cantonamentului

Potrivit informațiilor oficiale, incidentul a avut loc în timpul unei ședințe tehnice organizate înaintea ultimului antrenament. În acel moment, selecționerului i s-a făcut rău, iar staff-ul medical a intervenit imediat pentru acordarea primului ajutor.

Situația a determinat apelarea serviciului de urgență 112, iar două echipaje SMURD au ajuns rapid la baza de pregătire. Intervenția promptă a permis stabilizarea tehnicianului, evitând apariția unor complicații majore în primele momente.

Primele informații indicau un posibil stop cardiorespirator, însă evaluările ulterioare au arătat că a fost vorba despre un episod de leșin. În urma unui EKG efectuat la fața locului, medicii au exclus varianta unui infarct.

Care este starea selecționerului și ce spune FRF

După intervenția inițială, și-a revenit, iar starea sa a fost considerată stabilă de către echipele medicale prezente. Cu toate acestea, medicii au decis continuarea investigațiilor într-un cadru specializat, pentru a elimina orice risc.

„În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului”, a transmis într-un comunicat.

Decizia de transport la spital a fost luată și la solicitarea familiei, care a dorit investigații suplimentare. „În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate”, se mai arată în comunicatul FRF.

Ce urmează pentru echipa națională

Evenimentul medical are loc cu puțin timp înaintea unui meci amical important pentru echipa națională a României. Tricolorii urmează să întâlnească Slovacia, într-o partidă programată marți seară, după ce ambele selecționate .

Ultima confruntare dintre cele două echipe a avut loc la EURO 2024, când scorul a fost egal, 1-1. Atunci, ambele naționale au reușit să avanseze în fazele eliminatorii, România ocupând primul loc în grupă.