Armata americană a anunțat că o navă de asalt amfibie a ajuns în Orientul Mijlociu, în contextul cu Iranul. Vasul ar putea fi implicat într-o operațiune militară terestră.

Armata americană își consolidează prezența

Nava americană de asalt amfibie Tripoli a sosit în Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut de armata americană, prin american pentru această regiune ( ), citat de AFP. Tripoli este, de regulă, staționată în Japonia, dar a fost mutată, au indicat oficialii americani, într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, acest portelicopter se află în fruntea unui grup naval ce cuprinde circa 3.500 de soldaţi şi puşcaşi marini. Grupul include aeronave de transport şi luptă, dar și echipamente de asalt amfibie.

CENTCOM a publicat și mai multe imagini, în care poate fi văzută puntea vasului pe care staționează mai multe elicoptere Seahawk, precum şi câteva aeronave Osprey. Acestea sunt folosite, în special, pentru transportul trupelor de asalt.

Vineri, secretarul de stat american Marco Rubio spunea că SUA şi-ar putea atinge obiectivele în războiul cu Iranul fără a recurge la o invazie terestră.. Un astfel de scenariu este luat în considerare de Casa Albă, conform mai multor surse citate de presa americană. De altfel, mai multe trupe și nave urmează să fie dislocate în regiunea Golfului Persic.

U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… — U.S. Central Command (@CENTCOM)

Drone doborâte deasupra ambasadei SUA din Irak

Două drone lansate asupra ambasadei SUA la Bagdad au fost interceptate de apărarea antiaeriană irakiană. Anunțul a fost făcut de un înalt responsabil din domeniul securităţii. Armata americană a transmis că acesta a fost primul atac care a vizat misiunea diplomatică în ultimele zece zile, relatează AFP.

Potrivit oficialităţii citate, dronele au căzut în afara Zonei verzi, cartierul ultrasecurizat din centrul Bagdadului ce găzduieşte instituţii de stat irakiene şi reprezentanţe diplomatice străine. Un al doilea responsabil a confirmat că a fost vorba despre un atac cu o dronă explozivă care a fost doborâtă.

Anterior, cel mai recent atac de acest gen fusese consemnat pe 18 martie.

Mai multe raiduri, atribuite Statelor Unite şi Israelului, au vizat în ultimele săptămâni grupări armate pro-iraniene din Irak. Bombardamentele au vizat Brigăzile Hezbollah, dar și alte organizații.

Pe de altă parte, aceste facţiuni au revendicat zilnic zeci de atacuri cu drone şi rachete contra trupelor militare americane în Irak şi în alte ţări din .

Armata israeliană a lovit un complex industrial în Iran

Forțele militară isaeliană a anunţat sâmbătă că a lovit, în Iran, un complex industrial ce producea arme pentru forţele navale. De asemenea oficialii de la Tel Aviv au anunțat că armata israeliană au lovit și alte obiective unde erau fabricate sisteme de apărare antiaeriană, transmite France Presse.

„Noaptea trecută, aproximativ 50 de avioane de luptă israeliene au efectuat lovituri de amploare vizând infrastructuri ale regimului terorist iranian de la Teheran”, a indicat IDF într-un comunicat.

De asemenea, sâmbătă seară au fost auzite explozii puternice în Teheran. Potrivit surselor iraniene, forţele israeliene şi americane şi-au extins atacurile aeriene contra obiectivelor de infrastructură energetică şi de apărare din mai multe provincii ale Iranului. De la începerea războiului pe 28 februarie, Iranul a atacat ţinte în statele din Golf ce găzduiesc baze militare ale SUA.

Între timp, IDF a transmis că a efectuat un nou val de atacuri asupra unor ţinte din Teheran legate de conducerea iraniană. Nu au fost date publicității mai multe detalii ale acestor atacuri.