B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Alertă meteo: Cod galben de ploi și ninsori în mai multe regiuni ale țării până luni dimineață. Ce zone sunt afectate de precipitații

Iulia Petcu
29 mart. 2026, 11:45
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Ce zone sunt vizate și ce fenomene sunt așteptate
  2. Cum se schimbă vremea la munte și ce spun meteorologii
  3. Cum va fi vremea în București în acest interval

Meteorologii anunță o perioadă de instabilitate accentuată, cu precipitații consistente și fenomene de iarnă la munte, în mai multe regiuni ale țării. A fost emis un cod galben valabil până luni dimineață, care vizează atât zonele joase, cât și altitudinile ridicate.

Ce zone sunt vizate și ce fenomene sunt așteptate

Atenționarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie se aplică pentru 20 de județe din Dobrogea, Moldova, Muntenia și sud-estul Transilvaniei, dar și pentru municipiul București. Intervalul de valabilitate începe duminică dimineață și se extinde până luni, la aceeași oră.

În aceste regiuni, ploile vor fi prezente pe arii extinse și pot acumula cantități semnificative de apă, depășind local 30-40 l/mp. În același timp, vântul va avea intensificări temporare, în special în est și sud-vest, unde rafalele pot ajunge la 40-50 km/h.

sursa foto: ANM

Cum se schimbă vremea la munte și ce spun meteorologii

La altitudini mai mari de 1.600 de metri, precipitațiile se transformă în ninsoare, iar stratul de zăpadă va crește considerabil. În Carpații Meridionali și Orientali, depunerile pot atinge grosimi de 10 până la 20 de centimetri, însoțite de viscol.

„În intervalul menţionat, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei şi a Munteniei şi în sud-estul Transilvaniei va ploua însemnat cantitativ. La munte precipitaţiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1.600 m, în Carpaţii Meridionali şi Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 10…20 cm şi va fi viscol (vânt cu rafale în general de 60…70 km/h). Până la sfârşitul intervalului, se vor acumula cantităţi de apă de 25…30 l/mp şi pe alocuri de peste 30…40 l/mp”, precizează ANM.

Cum va fi vremea în București în acest interval

În Capitală, cerul va rămâne acoperit, iar ploile vor avea caracter însemnat cantitativ, cu acumulări estimate între 20 și 30 l/mp. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative pe parcursul zilei, relatează Digi24.

Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 11 grade, în timp ce pe timpul nopții valorile vor coborî spre 6-7 grade. Condițiile meteo vor menține o atmosferă rece și umedă, specifică unei perioade de tranziție.

Tags:
