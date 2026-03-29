Procurorii propun ca Diana Șoșoacă să fie examinată psihiatric. Ce acuzații îi sunt aduse și cum răspunde europarlamentara

29 mart. 2026, 11:13
Sursa Foto: Hepta / @Zuma Press / Philipp Von Ditfurth
Cuprins
  1. Ce acuzații sunt aduse și ce presupune noua citație
  2. Cum explică Șoșoacă contextul juridic și presiunile resimțite
  3. Ce poziție adoptă Diana Șoșoacă în fața anchetei

Senatoarea Diana Șoșoacă revine în atenția publică după o nouă citație la Parchetul General, într-un dosar care include acuzații grave. Situația este tensionată, mai ales în contextul propunerii unei expertize psihiatrice, contestată ferm de aceasta.

Ce acuzații sunt aduse și ce presupune noua citație

Diana Șoșoacă este așteptată la Parchetul General luni dimineață, într-un dosar în care este cercetată pentru un număr de 11 infracțiuni. Printre acestea se regăsesc acuzații privind promovarea ideologiilor extremiste, dar și negarea sau minimalizarea Holocaustului.

Pe lângă aceste acuzații, procurorii au propus și efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, o procedură rar invocată în astfel de contexte. Această măsură este justificată prin analiza declarațiilor publice ale senatoarei, însă a fost respinsă categoric de aceasta.

sursa foto: Capital.ro

Într-un punct de vedere transmis public, Diana Șoșoacă susține că acuzațiile sunt nefondate și formulează critici dure la adresa anchetatorilor. „Potrivit actelor comunicate, sunt invocate fapte abracadabrante legate de afirmații făcute în spațiul public inclusiv pe teme istorice, politice și de interes național, iar în același timp mi se solicită exprimarea acordului pentru efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, cu privire la declarațiile și opiniile politice, procedură pe care o consider extrem de gravă și profund abuzivă, bolșevică și fascistă”.

Cum explică Șoșoacă contextul juridic și presiunile resimțite

Citația vine după ce Parchetul General a inițiat demersuri pentru ridicarea imunității parlamentare a europarlamentarei, într-un dosar aflat în desfășurare. Aceasta a fost deja audiată în Comisia juridică a Parlamentului European, într-un cadru pe care îl descrie ca fiind tensionat.

sursa foto: Capital.ro

Într-o altă declarație, Diana Șoșoacă reclamă frecvența ridicată a citațiilor și modul în care acestea ar fi fost programate. „Această citație vine după demersurile făcute de Parchetul General pentru ridicarea imunității mele europarlamentare și după audierea din 24 martie, desfășurată într-un climat pe care îl consider ostil și abuziv”.

Ea susține că există o presiune constantă asupra sa, invocând inclusiv elemente de intimidare psihică și comparații cu practici din perioade autoritare. În acest context, senatoarea afirmă că procedurile judiciare sunt utilizate pentru a limita exprimarea opiniilor sale politice.

Ce poziție adoptă Diana Șoșoacă în fața anchetei

În ciuda acuzațiilor și a evoluțiilor din dosar, Diana Șoșoacă afirmă că va continua să răspundă solicitărilor legale. Totodată, respinge ferm orice acuzație și susține că nu va renunța la pozițiile sale publice.

„Vreau sa vă mai spun încă o dată. Nu mă opresc. Nu tac. Nu cedez. Drumul pe care merg nu are cale de întoarcere.

Îmi voi respecta obligațiile legale și mă voi prezenta în fața organelor judiciare ori de câte ori sunt chemată și pot, dar resping categoric și vehement orice încercare de intimidare sau de reducere la tăcere prin dosare, expertize, șantaje, amenințări și presiuni”, mai transmite europarlamentara.

Diana Șoșoacă este cercetată pentru patru infracțiuni de lipsire de libertate și patru infracțiuni de promovare publică a cultului unor persoane vinovate de genocid și crime de război. De asemenea, este acuzată de promovarea ideilor fasciste, legionare, rasiste și antisemite, și de negarea și minimalizarea Holocaustului, conform prevederilor OUG nr. 31/2002, relatează Capital.

