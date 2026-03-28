IDF acuzată de reținerea abuzivă a jurnaliștilor CNN

Asociaţia Presei Străine din Israel (FPA) a condamnat sâmbătă „comportamentele violente” ale soldaţilor israelieni care au reținut o echipă de jurnaliști ai CNN, în Cisiordania. Organizația a acuzat IDF că i-a deținut arbitrar pe aceștia pentru mai multe ore. În acest context, confruntați cu un nou scandal oficialii militari au anunțat că vor deschide o anchetă, transmite AFP.

Atacul a avut loc joi, asupra unei echipe de jurnaliști ai CNN. Aceștia relatau despre consecinţele unui atac lansat de coloniștii evrei asupra unui sat palestinian, Tayasir (nord-estul Cisiordaniei), și despre instalarea unui avanpost în apropiere. Deşi jurnaliştii erau „clar identificaţi”, aceştia şi mai mulţi civili palestinieni au fost ameninţaţi de soldați.

Militarii au îndreptat armele asupra lor și le-a ordonat să oprească filmarea. Într-un comunicat, FPA a acuzat faptul că echipa CNN a fost luată la țintă de soldați.

„Un soldat s-a apropiat din spate de un fotograf al CNN, l-a apucat de gât, l-a proiectat la sol şi i-a avariat echipamentul. Echipa, precum şi alţi palestinieni prezenţi, au fost ulterior deţinuţi timp de aproape două ore, fiind împiedicaţi în mod deliberat să-şi exercite munca”, a denunţat FPA, precizând că întregul incident a fost filmat.

Replica purtătorului de cuvânt al armatei

Conducerea IDF a susținut că acest gest de comportament, violent, nu este caracteristic armatei israeliene. Într-un mesaj pe X, purtătorul de cuvânt internaţional al armatei, locotenent-colonelul Nadav Shoshani, a afirmat că va fi deschisă o anchetă. De altfel, FPA, ce reprezintă câteva sute de jurnalişti acreditați în Israel şi teritoriile palestiniene pentru media străine, a anunţat că a depus o plângere.

„Comportamentul soldaţilor în acest incident nu reprezintă armata israeliană, este contrar cu ceea ce se aşteaptă de la membrii ei şi va face obiectul unei anchete”, a declarat Nadav Shoshani.

La jumătate acestei luni, FPA a condamnat o altă „agresiune neprovocată” a poliţiei israeliene contra jurnaliştilor, la Ierusalim. Reprezentanții organizației au afirmat că un producător al CNN a suferit o fractură a încheieturii mâinii.

🇮🇱 point rifles at 🇺🇸 journalists… then choke one on camera All while documenting an illegal settler outpost in the , where a 75-year-old man was reportedly beaten inside his home. Source: — VICTOR (@victorLiuFu)

Trei jurnaliști libanezi uciși de IDF

Într-un alt incident, armata israeliană trei jurnaliști libanezi care lucrau pentru două posturi de televiziune locale. Aceștia au fost bombardați în vreme ce se deplasau cu o mașină prin zona de sud a Libanului. Justificarea IDF a fost că unul dintre ei ar fi făcut parte din Hezabollah și că televiziunile pe care le reprezentau sunt apropiate grupării pro-iraniene.

Armata israeliană a anunţat sâmbătă că a ucis un membru al al-Radwan, unitate de elită a Hezbollah, „care opera de ani de zile sub acoperirea unui jurnalist”. Este vorba despre Ali Shuaib, unul dintre cei trei jurnaliști uciși, relatează AFP.

Preşedintele libanez Joseph Aoun a denunţat sâmbătă lovitura israeliană soldată cu uciderea jurnaliştilor, calificând-o drept o „crimă flagrantă”.

„Este vorba despre o crimă flagrantă care încalcă toate normele şi toate tratatele în virtutea cărora jurnaliştii beneficiază de o protecţie internaţională pe timp de război”, a postat Joseph Aoun pe X.