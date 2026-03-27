B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Măsură radicală în Rusia. Motivul pentru care, de la 1 aprilie, va interzice exporturile de benzină

Ana Maria
27 mart. 2026, 20:40
Sursa foto: Hepta / @DPA Images / Sven Hoppe
Cuprins
  1. Măsură radicală în Rusia. De ce vrea să oprească exporturile de benzină
  2. Anunț de la Moscova. Există probleme cu aprovizionarea cu benzină?
  3. Ce măsuri a mai luat Rusia în trecut

Măsură radicală în Rusia. Moscova analizează interzicerea exporturilor de benzină până în iulie, pe fondul fluctuațiilor de preț și al crizei energetice globale. Vicepremierul rus Alexander Novak a anunțat că a solicitat Ministerului Energiei să elaboreze un proiect prin care exporturile de benzină să fie suspendate începând cu 1 aprilie.

Potrivit autorităților de la Moscova, măsura ar urma să fie aplicată până la finalul lunii iulie, potrivit Reuters.

Măsură radicală în Rusia. De ce vrea să oprească exporturile de benzină

Decizia vine într-un context tensionat pe piețele energetice internaționale, afectate de evoluțiile din Orientul Mijlociu.

Novak a precizat că turbulenţele de pe piaţa globală a ţiţeiului şi produselor petroliere, cauzate de criza din Orientul Mijlociu, duc la fluctuaţii semnificative de preţ. În acelaşi timp, cererea ridicată pentru resursele de energie ale Rusiei din partea pieţelor externe rămâne un factor pozitiv.

Autoritățile încearcă astfel să stabilizeze piața internă și să prevină eventuale creșteri de prețuri.

Anunț de la Moscova. Există probleme cu aprovizionarea cu benzină?

În ultimul an, mai multe regiuni din Rusia, dar și teritorii din Ucraina aflate sub control rusesc, s-au confruntat cu deficit de combustibil. Situația a fost influențată atât de atacurile asupra rafinăriilor, cât și de creșterea cererii sezoniere.

Guvernul rus susține însă că nivelul de procesare a țițeiului a rămas stabil, comparabil cu cel din anul precedent, ceea ce ar asigura necesarul intern de produse petroliere.

Ce măsuri a mai luat Rusia în trecut

Nu este pentru prima dată când autoritățile de la Moscova recurg la restricții privind exporturile de combustibili.

În trecut, Rusia a limitat livrările externe de benzină și motorină pentru a controla prețurile pe piața internă și pentru a evita penuria.

Potrivit datelor din industrie, Rusia a exportat anul trecut aproximativ cinci milioane de tone de benzină, echivalentul a circa 117.000 de barili pe zi.

Tags:
Citește și...
Newsweek: Casa Rusă din Cehia, atacată cu cocktail Molotov. Casa Rusă din România recruta tineri să îi ducă la Moscova
Externe
Newsweek: Casa Rusă din Cehia, atacată cu cocktail Molotov. Casa Rusă din România recruta tineri să îi ducă la Moscova
Austria vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 14 ani. Cum ar putea fi aplicată interdicția
Externe
Austria vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 14 ani. Cum ar putea fi aplicată interdicția
Bilanțul războiului cu Iranul: Câți militari americani au murit și câți au fost răniți până acum
Externe
Bilanțul războiului cu Iranul: Câți militari americani au murit și câți au fost răniți până acum
Țara care ar putea intra în război alături de Israel contra Iran: „Lumea s-a săturat”. Anunțul făcut de șeful armatei
Externe
Țara care ar putea intra în război alături de Israel contra Iran: „Lumea s-a săturat”. Anunțul făcut de șeful armatei
Cazul care a împărțit lumea în două: Noelia a fost eutanasiată. Cum s-a desfășurat procedura de eutanasie și ce a mărturisit chiar înainte de a muri
Externe
Cazul care a împărțit lumea în două: Noelia a fost eutanasiată. Cum s-a desfășurat procedura de eutanasie și ce a mărturisit chiar înainte de a muri
UE pregătește un răspuns coordonat la criza energetică. Miniştrii de Finanţe analizează o strategie comună
Externe
UE pregătește un răspuns coordonat la criza energetică. Miniştrii de Finanţe analizează o strategie comună
Polonia reduce TVA și accize la carburanții vânduți la pompă. Guvernul de la Varșovia pregătește prețuri maxime și taxe excepționale
Externe
Polonia reduce TVA și accize la carburanții vânduți la pompă. Guvernul de la Varșovia pregătește prețuri maxime și taxe excepționale
Megalomanie la Casa Albă. Donald Trump își va pune semnătura pe bancnotele emise de Trezorerie
Externe
Megalomanie la Casa Albă. Donald Trump își va pune semnătura pe bancnotele emise de Trezorerie
Războiul în Orientul Mijlociu. SUA își suplimentează prezența militară. Rebelii Houthi vor să se implice în conflict. Consiliul de Securitate al ONU discută problema iraniană
Externe
Războiul în Orientul Mijlociu. SUA își suplimentează prezența militară. Rebelii Houthi vor să se implice în conflict. Consiliul de Securitate al ONU discută problema iraniană
Românii din Italia cer statut oficial de minoritate națională. Ce beneficii ar aduce noul statut pentru comunitate
Externe
Românii din Italia cer statut oficial de minoritate națională. Ce beneficii ar aduce noul statut pentru comunitate
Ultima oră
20:26 - Instanța decide în conflictul dintre Primăria Capitalei și MAI privind parcările ilegale. Ce reguli impune decizia pentru administrația locală
20:24 - Newsweek: Casa Rusă din Cehia, atacată cu cocktail Molotov. Casa Rusă din România recruta tineri să îi ducă la Moscova
20:12 - Surpriză! De ce a plecat Rareș Cojoc din România după divorțul de Andreea Popescu și cu cine
19:51 - Dinți ficși în 24 de ore – zâmbet complet în DOAR o zi. Tehnologia care redefinește experiența pacientului, la DENT ESTET
19:47 - Austria vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 14 ani. Cum ar putea fi aplicată interdicția
19:43 - Bilanțul războiului cu Iranul: Câți militari americani au murit și câți au fost răniți până acum
19:17 - Replica lui Valentin Sanfira pentru Codruța Filip, după ce l-a atacat în online: „Dacă îți ia cineva haina cu sila, dă-i cămașa”
19:16 - Nicușor Dan a promulgat legea bugetului pe 2026. Cum a motivat CCR respingerea sesizărilor privind bugetul
18:40 - Țara care ar putea intra în război alături de Israel contra Iran: „Lumea s-a săturat”. Anunțul făcut de șeful armatei
18:33 - Tichetele de creșă ar putea crește din aprilie 2026. Ce impact are creșterea asupra familiilor cu copii mici