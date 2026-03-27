Măsură radicală în Rusia. Moscova analizează interzicerea exporturilor de benzină până în iulie, pe fondul fluctuațiilor de preț și al crizei energetice globale. Vicepremierul rus Alexander Novak a anunțat că a solicitat Ministerului Energiei să elaboreze un proiect prin care exporturile de benzină să fie suspendate începând cu 1 aprilie.

Potrivit autorităților de la Moscova, măsura ar urma să fie aplicată până la finalul lunii iulie, potrivit .

Măsură radicală în Rusia. De ce vrea să oprească exporturile de benzină

Decizia vine într-un context tensionat pe piețele energetice internaționale, afectate de evoluțiile din Orientul Mijlociu.

Novak a precizat că turbulenţele de pe piaţa globală a ţiţeiului şi produselor petroliere, cauzate de criza din , duc la fluctuaţii semnificative de preţ. În acelaşi timp, cererea ridicată pentru resursele de energie ale Rusiei din partea pieţelor externe rămâne un factor pozitiv.

Autoritățile încearcă astfel să stabilizeze piața internă și să prevină eventuale creșteri de prețuri.

Anunț de la Moscova. Există probleme cu aprovizionarea cu benzină?

În ultimul an, mai multe regiuni din Rusia, dar și teritorii din Ucraina aflate sub control rusesc, s-au confruntat cu deficit de combustibil. Situația a fost influențată atât de atacurile asupra rafinăriilor, cât și de creșterea cererii sezoniere.

Guvernul rus susține însă că nivelul de procesare a țițeiului a rămas stabil, comparabil cu cel din anul precedent, ceea ce ar asigura necesarul intern de produse petroliere.

Ce măsuri a mai luat Rusia în trecut

Nu este pentru prima dată când autoritățile de la Moscova recurg la restricții privind exporturile de combustibili.

În trecut, Rusia a limitat livrările externe de benzină și motorină pentru a controla prețurile pe piața internă și pentru a evita penuria.

Potrivit datelor din industrie, Rusia a exportat anul trecut aproximativ cinci milioane de tone de benzină, echivalentul a circa 117.000 de barili pe zi.