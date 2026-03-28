Eroare Google Maps a redenumit temporar Casa Albă „Insula lui Epstein” pe telefoanele Android. Cum a apărut eroarea și cum a fost corectată

Iulia Petcu
28 mart. 2026, 14:24
Casa Albă Sursa foto: b1tv
  1. Cum a apărut eroarea care a afectat numărul Casei Albe
  2. Care a fost cauza și cum a reacționat Google
  3. Care este relația dintre Trump și Epstein

O eroare neobișnuită din Google Maps a stârnit reacții după ce numărul oficial al Casei Albe a fost afișat greșit pe unele telefoane Android. Incidentul a fost remediat rapid, însă a ridicat întrebări despre securitatea și acuratețea datelor digitale.

Cum a apărut eroarea care a afectat numărul Casei Albe

Problema a fost observată de jurnaliști în momentul în care au apelat centrala Casei Albe, iar denumirea afișată era complet diferită de cea oficială. Pe unele dispozitive Android, în special modele Google Pixel, numărul apărea sub eticheta „Insula lui Epstein”.

„Nu a fost vorba de un număr greșit. Aceasta era denumirea afișată pe ecran atunci când mai mulți jurnaliști de la The Washington Post au apelat centrala Casei Albe”, a precizat publicația americană.

Situația nu a afectat utilizatorii de iPhone, unde apelurile au fost afișate fără nume asociat. Diferența a evidențiat modul distinct în care sistemele gestionează funcția de identificare a apelantului.

Care a fost cauza și cum a reacționat Google

Compania a explicat că eroarea a fost provocată de o „editare falsă” introdusă în Google Maps de un utilizator. Informația incorectă a fost preluată temporar de sistemele de identificare a apelurilor pe unele dispozitive Android.

După semnalarea situației, Google a intervenit și a corectat problema, iar numărul apare acum fără denumiri eronate. Reprezentanții companiei au precizat că modificarea încălca politicile interne, iar contul responsabil a fost blocat, relatează Libertatea.

Expertul în prezență digitală Mike Blumenthal a atras atenția asupra vulnerabilităților sistemului, subliniind riscurile generate de editările publice necontrolate. „Nu este clar cât timp a fost atașat numele «Insula lui Epstein» numărului de centrală al Casei Albe sau câți apelanți l-au văzut”, a declarat acesta.

Care este relația dintre Trump și Epstein

Denumirea apărută accidental face trimitere la un subiect controversat, asociat cu cazul lui Jeffrey Epstein și proprietățile acestuia din Caraibe. „Potrivit procurorilor, o parte din activitățile ilegale s-au desfășurat pe proprietatea privată a lui Epstein din Caraibe, situată pe insula Little St. James. Această proprietate a devenit cunoscută la scară largă sub numele de «Insula lui Epstein».”

Donald Trump este menționat de peste 1.000 de ori în cele aproximativ trei milioane de documente legate de Jeffrey Epstein, făcute publice la 1 februarie 2026 deși, inițial, președintele american s-a opus publicării acestora, relatează CNN.



