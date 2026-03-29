Duminica aduce o atmosferă mohorâtă în majoritatea regiunilor, cu cer acoperit și precipitații răspândite pe arii extinse. Valorile termice rămân moderate, însă diferențele regionale sunt vizibile, mai ales în zonele montane și estice.

Cum va fi vremea în sud și sud-est

În regiunile sudice și estice, cerul rămâne acoperit pe tot parcursul zilei, iar ploile apar pe arii extinse, uneori cu caracter mai consistent. Dobrogea și Bărăganul sunt vizate de episoade de ploaie însemnată, însoțite de rafale de vânt ce pot ajunge la 45-55 km/h.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, cantitățile de apă pot fi mai ridicate, atingând local valori de până la 20 l/mp. Temperaturile maxime se mențin în jurul valorii de 11 grade, ceea ce accentuează senzația de răcoare și instabilitate.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, atmosfera rămâne mohorâtă, cu ploi persistente și episoade de ninsoare viscolită în zonele montane. avertizează că aceste condiții pot influența vizibilitatea și deplasările, mai ales în zonele înalte.

Ce condiții sunt în vest, nord și centru

În vestul țării și în nord-vest, ploile sunt mai slabe și apar pe suprafețe restrânse, însă vântul continuă să sufle moderat. Temperaturile urcă până la aproximativ 15 grade în orașe precum Satu Mare și Oradea, marcând o ușoară încălzire față de restul țării.

În Transilvania, cerul rămâne predominant noros, iar precipitațiile continuă în zonele joase, în timp ce la altitudini mari se semnalează ninsori. Vântul poate avea intensificări semnificative, atingând viteze de până la 60–80 km/h în anumite zone montane.

În Oltenia, valorile termice cresc ușor, atingând aproximativ 15 grade în unele localități, însă cerul rămâne acoperit. sunt prezente în multe zone, iar la munte apar precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vremea la București și la munte

În Capitală, cerul se menține noros pe tot parcursul zilei, iar ploile pot aduce acumulări de până la 10 l/mp. Potrivit meteorologilor, temperaturile ating aproximativ 12 grade după-amiaza, în timp ce pe timpul nopții valorile coboară spre 8 grade.

La munte, condițiile devin mai severe, mai ales în Carpații Meridionali și Orientali, unde ninsorile sunt consistente la peste 1.600 de metri altitudine. Stratul de zăpadă poate crește cu până la 15 centimetri, iar vântul puternic, cu rafale de până la 80 km/h, determină apariția viscolului.