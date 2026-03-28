Trei jurnaliști libanezi, uciși de armata israeliană. Mașina în care se aflau a fost bombardată

Adrian Teampău
28 mart. 2026, 16:20
Trei jurnaliști libanezi, uciși de armata israeliană. Mașina în care se aflau a fost bombardată
Sursa foto: X
Cuprins
  1. Cine a fost ucis și în ce condiții?
  2. Care au fost reacțiile și declarațiile oficiale?

Trei membri ai unei echipe de jurnaliști libanezi au fost ucişi într-o lovitură israeliană asupra maşinii în care se aflau, în regiunea Jezzine din sudul Libanului, sâmbătă.

Cine a fost ucis și în ce condiții?

Cele trei persoane ucise sunt jurnalista de televiziune, angajată a postului Al-Mayadeen, Fatima Ftouni, fratele acesteia, identificat ca fiind cameraman, și corespondentul unui post de televizine libanez Al-Manar, Ali Shuaib. Potrivit surselor, Al-Mayadeen este considerat un post de televiziune care preia și redistribuie mesajele organizației Hezbollah.  De asemenea, și postul de televiziune Al-Manar era considerat ca fiind apropiat al mişcării pro-iraniene.

Din informațiile furnizate de autorități, lovitura israeliană a vizat maşina în care se aflau cei trei, în regiunea Jezzine, în sudul Libanului.

Televiziunea  Al-Mayadeen a confirmat moartea Fatimei Ftouni pe canalul său de Telegram. Al-Manar a anunţat, totodată, moartea corespondentului său de război, Ali Shuaib.

Postul de televizune a precizat, într-un buletin informativ că acesta era unul dintre cei mai vechi corespondenți ai postului.

Care au fost reacțiile și declarațiile oficiale?

Postruile de televiziune Al-Mayadeen şi Al-Manar şi-au anunţat pierderile prin canalele proprii. Al-Mayadeen pe Telegram şi Al-Manar printr-un buletin de informaţii. Agenția Reuters a transmis că Al-Manar a anunţat sâmbătă că cel puţin doi jurnalişti libanezi au murit într-o lovitură israeliană asupra maşinii cu care se deplasau.

Relatarea agenţiei semnalează diferenţe iniţiale între numărul persoanelor decedate raportat de diverse surse. Mai mulți martori locali, citați de presa libaneză indică uciderea a trei membri ai echipei media. Armata israeliană nu a comentat această informaţie, la solicitarea Reuters.

Conform sursei citate, informaţiile privind identitatea victimelor — Fatima Ftouni, Ali Shuaib şi fratele Fatimei Ftouni, cameraman — provin din anunţurile posturilor de televiziune, dar și din relatările agenţiilor internaţionale.

Alte Anchete suplimentare şi eventuale comunicate oficiale nu au fost disponibile de autoritățile libaneze până la momentul difuzării materialelor.

