Un incendiu de proporții impresionante a cuprins duminică un depozit de îngrășăminte din localitatea Ramenskoie, situată în apropierea orașului Moscova.

Flăcări uriașe și fum înecăcios

Incendiul a devastat o suprafață de 1.800 de metri pătrați, conform declarațiilor autorităților. Martorii au postat imagini șocante pe rețetele de socializare, în care se poate observa o coloană impresionantă de fum negru, însoțită de flăcări vizibile de la sute de metri distanță.

Russian media report a large fire in an (allegedly) industrial warehouse in Moscow region. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)

Acuzații de sabotaj din partea ucrainenilor

În decursul ultimelor zile, Rusia a fost martora unei creșteri alarmante a numărului de incendii similare în depozite și fabrici. Cauzele acestor evenimente tragice au fost atribuite de diferite surse unor accidente, atacuri cu drone ucrainene sau chiar acțiuni de sabotaj.

The cause of the fire in Ramenskoye, region, could be welding, authorities said.

— NEXTA (@nexta_tv)