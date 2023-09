Dezastru în Libia: Peste 2.000 de morți, în urma furtunii Daniel / Alte câteva mii de persoane sunt date dispărute

Autoritățile din Libia anunță un dezastru devastator în urma furtunii Daniel, cu cel puțin 2.000 de oameni decedați și câteva mii de persoane dispărute, relatează .

Furtuna Daniel a lovit Libia duminică, declanșând inundații masive, ceea ce a determinat autoritățile să declare stare de urgență extremă. Situația este critică în special în estul țării, cu orașele Benghazi, Sousse, Derna și Al-Marj grav afectate.

Șapte membri ai armatei libiene au dispărut în timpul eforturilor de salvare a persoanelor afectate de inundații, iar patru mari porturi petroliere au fost închise din cauza furtunii.

Două baraje din orașul Derna, care are o populație de aproximativ 100.000 de locuitori, s-au prăbușit, inundând o mare parte din zonă și cauzând înecul unui număr de rezidenți. În urma acestei tragedii, autoritățile au declarat orașul Derna drept „oraș dezastru.”

Crucea Roșie Libiană a raportat distrugerea a cel puțin 150 de case, iar videoclipuri care circulă online arată torenți de apă care au „măturat” oameni și mașini, precum și șoferi blocați pe acoperișurile vehiculelor lor.

Flooding caused by heavy rains killed about 2,000 people in eastern around 7000 missing.

Don’t see as much coverage on MSM

Libya needs international help

