Dezertorii ruși devin periculoși pentru regimul Putin. Un bărbat a mitraliat doi polițiști iar o companie de recruți a părăsit încolonată unitatea militară

în apropierea unui birou vamal de la marginea orasului; potrivit canalului Telegram 112, militarii căutau o femeie dispărută în zona, când un barbat în camuflaj a ieșit din padure și a deschis focul cu o mitralieră asupra vehiculului de poliție – menționează .

Rețelele rusești de Telegram au raportat că barbatul ar putea fi un dezertor din armată.

Autoritatile au cerut locuitorilor sa nu iasă din locuințe și au avertizat să nu încerce să-l prindă pe atacator întrucât acesta este înarmat și periculos.

Recent, un nou protest s-a derulat într-o bază militară rusă: conform unor imagini preluate de Sky News, zeci de soldati rusi s-au încolonat și au părăsit cu forța o unitate militară.

Scenele au fost difuzate de revista Business Ukraine.

O alta revoltă într-o unitate militară din Rusia s-a îndreptat asupra comportamentului comandanților și a multiplelor lipsuri cu care se confruntă cetățenii mobilizati. Imaginile din timpul conflictului arată cum un tânăr a fost scuipat și lovit de unul dintre comandanți într-un centru de pregătire de lângă Moscova.

In numele soldaților abuzați a vorbit un rus impozant, care s-a ăstit la un ofiter superior pe care l-a scuipat și l-a lovit cu pumnul în piept.

„În două săptămâni am fost la trageri doar de cinci ori, cu 15 gloanțe de fiecare data”, a strigat soldatul. „O să vin la cartierul vostru general și o să vă rup membrele, unul câte unul, la fiecare 15 minute”, a amenintat tânărul.

Aggressive mobiks at the training centre near Moscow are not happy with the training provided to them. Here the man is arguing with the officer, blaming him for not providing enough shooting drills, and threatening to put him in his place.

