De ce a ales Putin un Mercedes german și nu o mașină rusească pentru a traversa Podul Crimeei

Vladimir Putin a șofat luni, 5 decembrie, pe Podul Crimeii, ; faptul a stârnit glume și ironii în mediul online din partea celor care s-au întrebat de ce liderul de la Kremlin a ales o mașină germană în condițiile în care retorica Rusiei este și susține că sancțiunile impuse nu afectează industria autohtonă.

Răspunsul administrației prezidențiale nu a întârziat să vină în stilul specific, sec și arogant.

Conform agenției de presă , subordonată Kremlinului, l-a citat pe Dmitri Peskov, secretarul de presă al președintelui Federației Ruse în chestiunea amintită.

Când Peskov a fost întrebat de ce au ales un Mercedes nemțesc și nu, de exemplu, Aurusul prezidențial rus, acesta a motivat că doar „acest tip de mașină era disponibil doar la fața locului”; Putin „a condus-o pentru a nu folosi mașini suplimentare”, a pretextat ofițerul de presă amintit.

Автомобильную часть Крымского моста Путин протестировал на „Мерседесе”. Учел критику и пристегнулся — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA)

Rusia aruncă vina pe Ucraina pentru bombardarea podului

Vladimir Putin a traversat ieri, la volanul unui Mercedes, Podul Crimeii, care leaga sudul Rusiei de peninsula anexata Crimeea, la mai putin de doua luni de cand o explozie a distrus unul dintre proiectele de infrastructura emblematice ale sefului de la Kremlin.

Podul rutier si feroviar, de 19 km, a fost inaugurat personal de Putin în 2018 și a fost bombardat pe 8 octombrie într-un atac despre care Rusia a spus ca ar fi fost comis de Ucraina.

Putin, insotit de vicepremierul Marat Khusnullin, a fost aratat la televiziunea de stat la volanul unui Mercedes, punand intrebari despre locul in care a avut loc atacul, informeaza Reuters.

Putin a fost însoțit de vicepremierul Marat Khusnullin care i-a dat raportul cu privire la lucrările de reparație.

„Conducem pe partea dreaptă. Partea stângă a podului, după cum am înțeles, este în stare funcțională, dar totuși trebuie finalizată. Ea a suferit puțin mai mult, trebuie să o aducem într-o stare ideală”, a comentat Putin despre călătorie într-un fragment difuzat pe postul de televiziune Rossiya-24 și citat de , cel mai mare cotidian financiar din Rusia.

„Putin a subliniat importanța căii terestre care leagă Crimeea de restul Rusiei”, a spus Peskov cu referire la teritoriul anexat ilegal de Moscova în 2014.

Podul a fost consruit de un aliat al lui Putin

Putin a mers, de asemenea, de-a lungul unor parti ale podului, cel mai mare din Europa, pentru a inspecta sectiunile care sunt inca vizibil afectate.

Rusia a anexat în 2014 Crimeea, care a fost transferata din Rusia sovietica in Ucraina sovietica in 1954 de catre liderul sovietic de atunci Nikita Hrusciov si recunoscuta de Rusia in 1994, dupa prabusirea URSS.

Ucraina nu a revendicat niciodata responsabilitatea pentru bombardarea podului in dimineata zilei de 8 octombrie, la o zi dupa cea de-a 70-a aniversare a lui Putin.

Explozia a distrus o sectiune a podului rutier, oprind temporar traficul prin stramtoarea Kerci.

Explozia a distrus mai multe cisterne de combustibil dintr-un tren care se îndrepta spre peninsula anexata Crimeea dinspre sudul Rusiei vecine.

Compania lui Arkady Rotenberg, aliatul lui Putin, a construit acest pod, considerat cel mai lung pod din Europa.