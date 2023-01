Dezvăluiri făcute de dezertorii din slujba lui Putin: „Unul din doi agenți FSB vrea să fugă”

Dezvăluiri incredibile au fost făcute în premieră de foștii colaboratori ai FSB îşi care își riscă acum viețile pentru a da informații Ucrainei și aliaților săi din Occident.

Angajații serviciilor secrete ruse încearcă să fugă cu disperare în occident

„În ultimii 10 ani am făcut o mulțime de lucruri pentru a proteja drepturile omului și alți oameni. Dar în acest moment, am înțeles că misiunea mea de a ajuta alți oameni îmi crea un risc foarte mare pentru familia mea”, a declarat Vladimir Osechkin pentru din Franța, unde locuiește din 2015 după ce a fugit din Rusia și a cerut azil. Acum are protecție specială.

El a devenit campionul unui număr tot mai mare de oficiali ruși la nivel înalt care au dezertat în Occident, încurajați și nemulțumiți de războiul ordonat de la Kremlin în Ucraina. El spune că printre ei se numără foști generali și agenți de informații.

Președintele rus Vladimir Putin și-a arătat hotărârea de a vâna dușmanii percepuți ai Kremlinului de peste ocean. Osechkin a fost arestat în lipsă în Rusia și se află în prezent pe „lista de urmărire” a autorităților ruse. Franța i-a oferit adăpost, dar securitatea este mult mai greu de obținut.

Emran Navruzbekov, fost locotenent în cadrul FSB, a povestit că foarte mulți angajați ai serviciilor secrete ruse caută să fugă în occident. Înainte de a dezerta, el a lucrat pentru FSB în Polonia, unde acum cere azil.

„Rolul FSB de la începutul războiului: a vrut să pună capăt rapid conflictului, dar nu a reușit. Acum, în FSB este fiecare pentru el. Toată lumea vrea să fugă din Rusia. Unul din doi ofițeri FSB vrea să fugă. Acum ei înțeleg că Rusia nu va câștiga niciodată acest război. Bineînțeles că mi-e teamă. Știu cum lucrează ei. Istoria arată că, în orice caz, voi fi ucis”, spune Navruzbekov într-un interviu în exclusivitate pentru CNN.