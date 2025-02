Dezvăluiri incendiare în noua carte despre Donald Trump: „Melania își detestă soțul”

În timpul campaniei sale pentru un alt mandat la Casa Albă, unul dintre cele mai mari puncte de discuție pentru cei care îl urmăreau pe Donald Trump a fost soția sa Melania – și mai ales absența ei, potrivit

Absența Primei Doamne a fost evidentă, în timp ce soțul ei a pornit în campania electorală, sperând să se întoarcă din nou în funcție. Melania nu a făcut nicio apariție în campanie în cele 18 luni care au precedat Convenția Națională Republicană (RNC) de anul trecut, ceea ce a determinat pe mulți să se întrebe dacă au existat probleme în paradis.

Melania a apărut la Convenția Națională Republicană în iulie anul trecut, alăturându-se soțului ei Donald pe scenă, în timp ce acesta ținea un lung discurs de acceptare și i s-a alăturat încă o dată, părând să zâmbească mândru în timp ce și-a ținut discursul de victorie după ce a câștigat alegerile din 2024. Dar, un autor a susținut că absența ei de la evenimente și distanța chiar și în prezent au fost pentru că îl „uraște al naibii” de tare pe Donald.

Renumitul autor Michael Wolff, autor al cărții controversate Fire and Fury: Inside the Trump White House, a făcut afirmațiile bomba în noua sa carte „All or Nothing: How Trump Recaptured America”. În ea, Wolff susține că Trump a ales, în timpul campaniei sale, să nu recunoască niciodată că „cea mai publică căsătorie din națiune scârțâie.

El susține că personalul din echipa lui Trump nici măcar nu știa unde locuia fosta Primă Doamnă și a remarcat că ea lipsea în mod evident de la majoritatea evenimentelor de campanie ale lui Trump. El a scris: „Orice s-a întâmplat – și nimeni nu avea idee despre ce se întâmplă, cel puțin nu mai mult decât ceea ce era evident – ​​cu siguranță nu a fost ajutat de procesul Stormy [Daniels]”.

Pe lângă absența ei de la evenimentele de campanie ale soțului ei, ea a fost, de asemenea, vizibil absentă din sala de judecată din Manhattan, unde Trump a devenit primul fost președinte american care a fost condamnat pentru infracțiuni – în special 34 de acuzații de fraudă legate de plățile făcute actriței Stormy Daniels pentru a o împiedica să vorbească despre o presupusă aventură cu Trump.

Pe tot parcursul procesului, lui Trump i s-au alăturat în mod regulat copiii săi, Ivanka și Eric amândoi fiind văzuți la tribunal, dar Melania nu s-a prezentat niciodată la tribunal alături de soțul ei. După multe speculații cu privire la absența Melaniei de la tribunal, Trump a susținut că bătălia juridică a fost deosebit de dificilă pentru soția sa.

Dar nu doar relația Melaniei cu soțul ei a fost pusă sub semnul întrebării în noua carte a lui Wolff. De-a lungul campaniei sale din 2024, lui Trump i s-a alăturat în mod regulat lui Elon Musk, care s-a dovedit un susținător ferm și a fost chiar numit „Primul prieten” al administrației lui Trump.

Vorbind despre prietenia celor doi, Wolff a susținut că Trump a rămas uluit de acțiunile lui Musk, întrebând la un moment dat „Ce naiba este în neregulă cu tipul ăsta?”. Detaliind un exemplu de personalitate publică neregulată a lui Musk, Wolff descrie o scenă la un miting din Butler, Pennsylvania, la câteva săptămâni după o tentativă de asasinat asupra lui Trump în aceeași locație, unde se spunea că Trump clătina din cap neîncrezător. Purtând o pălărie neagră „Make America Great Again” (MAGA) și un tricou desfăcut, Musk a fost văzut sărind pe scenă, expunându-și burta.

Ecranul bizar a provocat un răspuns exasperat din partea lui Trump, care este citat spunând: „Ce naiba este în neregulă cu tipul ăsta? Și de ce nu i se potrivește cămașa?”