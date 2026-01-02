Dmitri Kuleba, fostul ministru de externe al Ucrainei, transmite un mesaj dur și fără echivoc. Acesta susține că nu există nicio șansă reală ca până la sfârșitul iernii să se ajungă la un armistițiu.

Mai mult, avertizează că războiul declanșat de Rusia nu se va încheia nici în 2026, în ciuda speculațiilor optimiste din spațiul public. Declarațiile au fost făcute într-un interviu publicat pe canalul său de YouTube și citate de agenția .

De ce nu vede Dmitri Kuleba nicio șansă reală pentru un armistițiu

Dmitri Kuleba face o distincție clară între încheierea războiului și un simplu armistițiu, subliniind că cele două nu trebuie confundate. În opinia sa, chiar și un eventual acord de încetare a focului nu ar însemna sfârșitul conflictului.

„Trebuie să facem diferenţa între sfârşitul războiului şi armistiţiu. Armistiţiul nu va însemna încă sfârşitul războiului. Cred că până la sfârşitul iernii nu va exista un acord de încetare a focului. Vor fi multe mişcări, declaraţii, summituri, informaţii despre faptul că „în curând” se va ajunge la un acord, dar acordul, ca atare, nu va avea loc”, a declarat fostul ministru de externe al Ucrainei.

El avertizează că aceste mesaje optimiste vor rămâne doar la nivel declarativ. Acordul propriu-zis, spune el, nu se va concretiza. Motivul este unul clar: Federația Rusă. Potrivit lui Kuleba, Moscova desfășoară în mod deliberat o campanie de distrugere a infrastructurii energetice a Ucrainei și bombardează orașele pentru a transforma viața civililor într-un coșmar continuu.

Scopul acestor atacuri este, în viziunea sa, slăbirea voinței ucrainenilor de a rezista și de a continua lupta, în paralel cu încercarea Rusiei de a avansa cât mai mult pe front. Kuleba anticipează că abia spre finalul lunii februarie se va intensifica cu adevărat discursul internațional despre un posibil acord, însă fără rezultate concrete.

Când ar putea apărea, totuși, o șansă reală pentru încetarea focului

Cu toate acestea, fostul ministru de externe al Ucrainei adoptă o poziție rezervată și admite că există un scenariu posibil. El apreciază că în 2026 ar putea apărea unele șanse pentru o încetare a focului. Acestea s-ar contura însă doar după finalul iernii și exclusiv în condiții foarte bine definite. Potrivit lui, acest scenariu este posibil numai dacă Ucraina va ieși din sezonul rece cu voința intactă de a continua lupta, iar Rusia va ajunge la concluzia că nu poate înfrânge poporul ucrainean.

„În ceea ce priveşte ca atare, din păcate, războiul din 2026 nu se va încheia. Războiul se va încheia atunci când Putin va fi nevoit să accepte faptul că Ucraina este un obiectiv imposibil pentru el, adică obiectivul de a readuce Ucraina sub controlul Rusiei, şi că Ucraina are dreptul să existe ca ţară independentă, suverană şi europeană”, a mai transmis Kuleba.