B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Dmitri Kuleba, verdict fără speranțe: Șansele ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026 sunt zero

Dmitri Kuleba, verdict fără speranțe: Șansele ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026 sunt zero

Ana Beatrice
02 ian. 2026, 19:52
Dmitri Kuleba, verdict fără speranțe: Șansele ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026 sunt zero
Sursă Foto: Facebook - Dmytro Kuleba
Cuprins
  1. De ce nu vede Dmitri Kuleba nicio șansă reală pentru un armistițiu
  2. Când ar putea apărea, totuși, o șansă reală pentru încetarea focului

Dmitri Kuleba, fostul ministru de externe al Ucrainei, transmite un mesaj dur și fără echivoc. Acesta susține că nu există nicio șansă reală ca până la sfârșitul iernii să se ajungă la un armistițiu.

Mai mult, avertizează că războiul declanșat de Rusia nu se va încheia nici în 2026, în ciuda speculațiilor optimiste din spațiul public. Declarațiile au fost făcute într-un interviu publicat pe canalul său de YouTube și citate de agenția UNIAN.

De ce nu vede Dmitri Kuleba nicio șansă reală pentru un armistițiu

Dmitri Kuleba face o distincție clară între încheierea războiului și un simplu armistițiu, subliniind că cele două nu trebuie confundate. În opinia sa, chiar și un eventual acord de încetare a focului nu ar însemna sfârșitul conflictului.

„Trebuie să facem diferenţa între sfârşitul războiului şi armistiţiu. Armistiţiul nu va însemna încă sfârşitul războiului. Cred că până la sfârşitul iernii nu va exista un acord de încetare a focului. Vor fi multe mişcări, declaraţii, summituri, informaţii despre faptul că „în curând” se va ajunge la un acord, dar acordul, ca atare, nu va avea loc”, a declarat fostul ministru de externe al Ucrainei.

El avertizează că aceste mesaje optimiste vor rămâne doar la nivel declarativ. Acordul propriu-zis, spune el, nu se va concretiza. Motivul este unul clar: Federația Rusă. Potrivit lui Kuleba, Moscova desfășoară în mod deliberat o campanie de distrugere a infrastructurii energetice a Ucrainei și bombardează orașele pentru a transforma viața civililor într-un coșmar continuu.

Scopul acestor atacuri este, în viziunea sa, slăbirea voinței ucrainenilor de a rezista și de a continua lupta, în paralel cu încercarea Rusiei de a avansa cât mai mult pe front. Kuleba anticipează că abia spre finalul lunii februarie se va intensifica cu adevărat discursul internațional despre un posibil acord, însă fără rezultate concrete.

Când ar putea apărea, totuși, o șansă reală pentru încetarea focului

Cu toate acestea, fostul ministru de externe al Ucrainei adoptă o poziție rezervată și admite că există un scenariu posibil. El apreciază că în 2026 ar putea apărea unele șanse pentru o încetare a focului. Acestea s-ar contura însă doar după finalul iernii și exclusiv în condiții foarte bine definite. Potrivit lui, acest scenariu este posibil numai dacă Ucraina va ieși din sezonul rece cu voința intactă de a continua lupta, iar Rusia va ajunge la concluzia că nu poate înfrânge poporul ucrainean.

„În ceea ce priveşte încetarea războiului ca atare, din păcate, războiul din 2026 nu se va încheia. Războiul se va încheia atunci când Putin va fi nevoit să accepte faptul că Ucraina este un obiectiv imposibil pentru el, adică obiectivul de a readuce Ucraina sub controlul Rusiei, şi că Ucraina are dreptul să existe ca ţară independentă, suverană şi europeană”, a mai transmis Kuleba.

Tags:
Citește și...
Will Smith, în centrul unui nou scandal. Un muzician îl acuză de „hărțuire sexuală” și „concediere abuzivă”
Externe
Will Smith, în centrul unui nou scandal. Un muzician îl acuză de „hărțuire sexuală” și „concediere abuzivă”
Vulcanul Etna a început să arunce lavă într-o nouă erupție la începutul anului 2026 (FOTO)
Externe
Vulcanul Etna a început să arunce lavă într-o nouă erupție la începutul anului 2026 (FOTO)
Ireal! Ce a făcut o grupare de hoți după ce a furat 33 de milioane de euro dintr-o bancă
Externe
Ireal! Ce a făcut o grupare de hoți după ce a furat 33 de milioane de euro dintr-o bancă
Viața trăită în umbră de milioane de oameni fără certificat de naștere: „Este dureros. Ești practic invizibil”
Externe
Viața trăită în umbră de milioane de oameni fără certificat de naștere: „Este dureros. Ești practic invizibil”
Un cunoscut fotbalist, printre victimele incendiului devastator din Elveția: „Suntem în stare de șoc”
Externe
Un cunoscut fotbalist, printre victimele incendiului devastator din Elveția: „Suntem în stare de șoc”
Adoptarea euro în Bulgaria a provocat haos: „E o nebunie. Nu avem bancnote”. Ce au povestit mai mulți oameni revoltați
Externe
Adoptarea euro în Bulgaria a provocat haos: „E o nebunie. Nu avem bancnote”. Ce au povestit mai mulți oameni revoltați
Au apărut imaginile. Momentul în care ar fi izbucnit incendiul la barul din Elveția. Ce s-a întâmplat cu doar câteva clipe înainte de tragedie (VIDEO)
Externe
Au apărut imaginile. Momentul în care ar fi izbucnit incendiul la barul din Elveția. Ce s-a întâmplat cu doar câteva clipe înainte de tragedie (VIDEO)
S-a aflat cine sunt proprietarii barului din Elveția unde zeci de oameni au murit în noaptea de Revelion. Noi detalii șocante ies la iveală
Externe
S-a aflat cine sunt proprietarii barului din Elveția unde zeci de oameni au murit în noaptea de Revelion. Noi detalii șocante ies la iveală
Trecerea la euro schimbă totul în Bulgaria. Începe o nouă eră economică, iar salariul minim crește
Externe
Trecerea la euro schimbă totul în Bulgaria. Începe o nouă eră economică, iar salariul minim crește
Donald Trump a încheiat anul cu o „urare” în stilul său caracteristic: „Să putrezească în iad!”. Ce l-a enervat pe președintele american
Externe
Donald Trump a încheiat anul cu o „urare” în stilul său caracteristic: „Să putrezească în iad!”. Ce l-a enervat pe președintele american
Ultima oră
20:01 - Românii au ieșit la vânătoare de reduceri. Care sunt cele mai căutate produse în această perioadă
19:28 - Un fenomen meteo extrem de periculos are loc în mai multe zone din România. Cum trebuie să procedeze șoferii surprinși în trafic
19:12 - Chiriile în 2026 vor fi mai mari în toată țara. Experții avertizează asupra creșterilor de până la 15%
18:56 - Will Smith, în centrul unui nou scandal. Un muzician îl acuză de „hărțuire sexuală” și „concediere abuzivă”
18:41 - Vulcanul Etna a început să arunce lavă într-o nouă erupție la începutul anului 2026 (FOTO)
18:23 - Francez stabilit în Brașov, siderat de creșterea prețurilor: „Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea”
18:01 - Primii ghiocei au apărut chiar din prima zi a anului, în Munții Măcinului: „Natura a ales să ne surprindă mai devreme” (FOTO)
17:57 - Moarte învăluită în mister. Șuier, cel mai celebru câine din Poliția Română, a încetat din viață: „Nu era așa bătrân”
17:41 - Permisul de conducere fără bani din buzunar. Tinerii care pot primi sprijin financiar în 2026
17:02 - Ireal! Ce a făcut o grupare de hoți după ce a furat 33 de milioane de euro dintr-o bancă