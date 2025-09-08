Dmitri Medvedev acuză o ţară NATO că vrea să atace Rusia: „Pregăteşte un cap de pod pentru un atac”

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a acuzat Finlanda vecină că urmează o cale de război împotriva Rusiei – și a reînnoit cererile de despăgubiri pentru al Doilea Război Mondial.

Ce amenințări a lansat Dmitri Medvedev

„După aderarea la NATO, Helsinki urmează o cale de confruntare în pregătirea unui război cu Rusia sub pretextul măsurilor de apărare și pregătește aparent un cap de pod pentru un atac asupra noastră”, a scris Medvedev, care este încă influent în calitate de șef adjunct al Consiliului de Securitate Națională, într-un articol pentru agenția de știri de stat TASS.

Medvedev s-a plâns că structurile de stat major pentru unitățile armatei erau create în Laponia „în imediata vecinătate a frontierei rusești”.

Era clar împotriva cui erau îndreptate aceste structuri, deoarece NATO declarase Rusia inamic, a scris el. Articolul în sine este intitulat: „Noua doctrină a Finlandei: Prostie, minciuni, ingratitudine”.

Eforturile de securitate ale finlandezilor în urma invaziei rusești în Ucraina sunt percepute ca fiind ingrate la Moscova. Finlanda, care a fost neutră timp de decenii după al Doilea Război Mondial, s-a alăturat NATO împreună cu Suedia ca reacție la începutul războiului din Ucraina, potrivit .

Medvedev vede acum acest lucru ca pe o oportunitate de a reînnoi vechile cereri de reparații, susținând că noua politică finlandeză calcă în picioare vechile acorduri.

Moscova susține că nu va respecta tratatul de pace din 1947

Prin urmare, Moscova nu mai este obligată de tratatul de pace din 1947, care limita cererile sovietice de reparații la 300 de milioane de dolari: Medvedev a susținut că daunele cauzate efectiv de Finlanda în timpul celui de-al Doilea Război Mondial s-au ridicat la 20 de trilioane de ruble (244 de miliarde de dolari), a susținut el.

Finlanda a participat la războiul împotriva Uniunii Sovietice alături de Germania lui Hitler în 1941. Finlandezii au văzut acest lucru ca pe o continuare a Războiului de Iarnă lansat de Uniunea Sovietică în 1939, în care Moscova a anexat zone întinse din Finlanda.

Până în ziua de azi, Războiul de Iarnă din 1939, care a urmat Pactului Hitler-Stalin, este la fel de rar discutat în istoriografia rusă ca și anexarea Statelor Baltice efectuată de Moscova la acea vreme.

În acest context, Medvedev a scris că Finlanda a fost la fel de responsabilă pentru al Doilea Război Mondial ca și Germania.