Doi cai au scăpat din grajdurile poliției și au dat peste cap traficul pe cea mai lungă autostradă din SUA (VIDEO)

Șoferii din Cleveland, Ohio, au avut surpriza de a se întâlni cu doi cai pe Interstate 90, cea mai lungă autostradă din Statele Unite, relatează .

Cei doi cai au scăpat din grajdurile poliției din Cleveland și și-au croit drum spre autostradă, încetinind temporar traficul în zonă.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere îi arată pe cei doi cai galopând printre mașini, în timp ce erau urmăriți de polițiști.

Some real horsepower on I-90 in downtown Cleveland today. Any injuries? Neigh.

— Ohio Dept of Transportation (@ODOT_Statewide)