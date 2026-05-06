Doi fizicieni implicați în dezvoltarea tehnologiilor hipersonice au primit condamnări grele pentru trădare, după publicarea unui studiu științific în afara Rusiei.

Cine sunt cercetătorii condamnați și ce pedeapsă au primit

Potrivit informațiilor apărute în , fizicienii ruși Valeri Zveghințev și Vladislav Galkin au fost condamnați fiecare la câte 12 ani și jumătate de închisoare. Cei doi își vor executa pedepsele într-un penitenciar de maximă securitate, în baza articolului 275 din Codul Penal rus, articol care vizează infracțiunile de .

Valeri Zveghințev a activat ca cercetător la Institutul de Mecanică Teoretică și Aplicată, unde a contribuit la dezvoltarea Laboratorului de Aerodinamică la Viteze Mari. Vladislav Galkin a lucrat în același institut, fiind colegul său în proiectele de cercetare din domeniul dinamicii gazelor, relatează Antena3.

Cum a ajuns un articol științific să fie tratat ca trădare

Anchetatorii ruși susțin că cei doi oameni de știință au divulgat informații sensibile după publicarea unui studiu într-o revistă științifică din Iran. Materialul analiza aspecte tehnice legate de dinamica gazelor și de structura gurilor de admisie pentru aeronave supersonice.

Înainte de apariția articolului, textul a trecut prin evaluarea a doi experți independenți. Potrivit datelor făcute publice, aceștia nu au identificat informații care să poată fi încadrate drept secret de stat.

Cu toate acestea, autoritățile ruse au considerat că tehnologiile descrise au legătură directă cu dezvoltarea armelor produse în ultimii ani.

Ce legătură are dosarul cu programul militar hipersonic al Rusiei

Specialiștii din domeniu leagă cercetările analizate în dosar de programe militare precum Kh-47M2 Kinzhal, 3M22 Zircon, Avangard sau RS-28 Sarmat, sisteme promovate intens de Moscova în ultimii ani.

Cazul nu este unul izolat. În ultima perioadă, mai mulți cercetători ruși implicați în proiecte hipersonice au ajuns în fața instanțelor sau în detenție, după anchete deschise de serviciile de securitate.