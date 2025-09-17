Petr Pavel, președintele Republicii Cehe și-a petrecut vacanța în România, călătorind peste 3.000 de kilometri pe . În vârstă de 63 de ani, liderul ceh a străbătut Transfăgărășanul și Transalpina alături de mai mulți prieteni.

Petr Pavel, pasionat de motociclete

Petr Pavel și-a petrecut în România, într-o călătorie cu motocicleta care s-a întins pe parcursul a 3.000 de kilometri. În vârstă de 63 de ani, liderul ceh a călătorit alături de un grup de prieteni, între care și un reporter de călătorie, Jan Altner. Fotografiile făcute de acesta, pe traseu, au fost publicate pe portalul

Petr Pavel este cunoscut pentru pasiunea pe care o are pentru motociclete. Astfel că a ales un astfel de vehicul, o motocicletă BMW R 1250 GS Adventure, pentru excursia din România. Acesta este un model potrivit pentru asemenea călătorii lungi.

Traseul președintelui ceh a pornit din Praga, de unde a plecat pe 19 august. El a călătorit cu mașina și cu trenul până la Kosice, Slovacia, iar de acolo a continuat cu motocicleta prin Ungaria până în România. Traseul românesc a inclus zone din Transilvania, din Bucovina, dar și din Moldova. Vacanța s-a încheiat pe 15 septembrie, când președintele a revenit la birou.

Președintele ceh și-a planificat singur traseul

Petr Pavel și-a planificat singur traseul acestei călătorii, el alegând să petreacă aproape fiecare zi pe drum. Președintele ceh nu a dormit două zile în același loc, după cum au relatat însoțitorii săi de călătorie.

Chiar dacă a fost o vacanță privată, președintele a avut nevoie de un dispozitiv de securitate care să ia măsurile de protecție pe traseu. Președintele a fost însoțit de o echipă restrânsă de securitate restrânsă, care i-a asigurat protecția discret.

În timpul excursiei, el și-a găsit vreme să vorbească cu localnicii, dar și să viziteze obiectivele turistice și să ia contact cu tradițiile și cultura românești. În călătoria sa, Petr Pavel a vizitat mai multe zone rurale, dar și orașe. A făcut popas în orașele Sighișoara, Brașov și Iași, cunoscute ca destinații turistice pentru străini. El a apreciat gastronomia locală și arhitectura tradițională.

„Uneori avem prejudecăți că este o țară foarte înapoiată, dar este o țară frumoasă, cu mulți oameni drăguți și locuri foarte frumoase. Există ceva sălbatic și totuși foarte primitor la acești munți, lucru pe care rar l-ai găsi în altă parte în zilele noastre”, a spus președintele ceh.

Petr Pavel s-a implicat în ajutorarea unor străin

Într-o situație de criză, pe traseu, președintele ceh și dr. Tomas Sebek au ajutat un străin, întâlnit pe stradă, să depășească o criză de epilepsie. Potrivit reporterului Jan Altner, străinul nu a avut nici cea mai vagă idee cu privire la identitatea celui care l-a ajutat.

În imaginile realizate, din perioada acestei călătorii, președintele ceh este surprins la cumpărături, la un supermarket local, într-un moment de odihnă, cu o bere în față, într-un lac unde înoată alături de una dintre gărzile sale de corp.

Fost oficial NATO și șef al armatei, cehe

Actualul președinte al Republicii Cehe, Petr Pavel, a fost șef al armatei Cehiei și a activat în cadrul structurilor de conducere ale NATO. El a devenit președinte în anul 2023.

Petr Pavel este cunoscut pentru condiția sa fizică foarte bună, dată de pregătirea militară din trecut, dar și pentru pasiunea pe care o are pentru motociclete. De altfel, anul trecut, în luna mai, președintele Republicii Cehe a suferit și un accident în timpul unui tur pe care l-a făcut pe un circuit sportiv închis.

În 2023, el a fost a fost surprins mergând pe motocicletă fără cască. De asemenea, Pavel ajuns cu motocicleta în Germania, la deschiderea evenimentelor dedicate prieteniei ceho-bavareze.