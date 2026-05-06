Premierul demis Ilie Bolojan, liderul PNL, a declarat că prin de a nu mai colabora cu PSD și de a intra în opoziție, partidul său „a înţeles că nu mai trebuie să ne întoarcem la bolile politice care ne-au îndepărtat de electorat”. „Niciun partid nu crapă dacă este în opoziţie”, a mai spus Bolojan, întrebat despre liberalii care doresc, totuși, rămânerea la guvernare chiar și după ce a făcut PSD.

„Nu este treaba mea să explic unui partid pe cine să-şi aleagă preşedinte şi de aceea am respins, şi Partidul Naţional Liberal, ieri, prin decizia care a luat-o, a respins, de fapt, încercarea PSD de a schimba conducerea PNL prin schimbarea premierului, pentru că, cât timp voi fi preşedinte de acestui partid, deciziile se vor lua în conducerile Partidului Naţional Liberal, după dezbateri cu colegii mei şi nu în alte birouri, nici măcar în biroul PSD. (…) PNL a înţeles că nu mai trebuie să ne întoarcem la bolile politice care ne-au îndepărtat de electorat”, a declarat Ilie Bolojan, pentru

Despre oamenii din PNL care vor, totuși, rămânerea la guvernare, acesta a afirmat: „Întotdeauna, într-o discuţie dintr-un partid, într-o situaţie dificilă, nu este uşor să fii într-o intersecţie şi să nu te prostituezi, neapărat, ca să fii la putere. Nu este uşor să faci asta, pentru că ştiţi că întotdeauna există o atracţie a funcţiilor”.

„Când trebuie să te asociezi cu parteneri care nu îşi respectă înţelegerile, cu care nu poţi lucra, care-ţi torpilează proiectele, ce faci? Stai în opoziţie, te comporţi cu demnitate, pentru că niciun partid nu crapă dacă este în opoziţie. Dacă va fi să fie această situaţie, cu siguranţă voi lucra în anii următori pentru reconstrucţia PNL, pentru a deveni într-adevăr baza unui pol de modernizare a României în aşa fel încât, mergând în toate localităţile din România, ascultându-i pe români şi venind cu planuri de dezvoltare pentru un proiect pentru ţara noastră, în 2028, când sunt alegerile parlamentare, Partidul Naţional Liberal să fie un partid care are voturi în Parlament”, a mai declarat Ilie Bolojan, pentru Observator.