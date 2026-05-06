B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo »   Marea surpriză pentru Adi Vasile! Cum a ajuns să câștige de două ori mai mulți bani după demiterea de la CSM

  Marea surpriză pentru Adi Vasile! Cum a ajuns să câștige de două ori mai mulți bani după demiterea de la CSM

Flavia Codreanu
06 mai 2026, 22:28
  Marea surpriză pentru Adi Vasile! Cum a ajuns să câștige de două ori mai mulți bani după demiterea de la CSM
Sursa foto: Facebook / @Survivor Romania
Cuprins
  1. Ce sumă uriașă trebuie să primească Adi Vasile de la CSM București
  2. Cum a ajuns antrenorul să fie plătit de două părți în același timp
  3. Care a fost parcursul profesional al prezentatorului

Adi Vasile traversează o perioadă excelentă pe plan financiar. Acesta a reușit să obțină o sumă considerabilă de bani de la fostul său club, CSM București.

Ce sumă uriașă trebuie să primească Adi Vasile de la CSM București

Deși a fost îndepărtat de la echipă în noiembrie 2025, o eroare în actele clubului l-a păstrat pe antrenor pe statul de plată. Adi Vasile a profitat de această situație și a depus un memoriu la Federația Română de Handbal pentru a-și recupera salariile până la finalul contractului. Instanța i-a dat dreptate, astfel că fostul tehnician va primi acum 318.150 de lei, adică aproximativ 63.630 de euro.

„A fost o decizie a clubului. Am fost şi eu informat. O respect. CSM Bucureşti este un club care va rămâne mereu în suflet şi îmi pare rău că lucrurile nu au mers aşa cum ne-am aşteptat”, a declarat Adi Vasile la plecare.

Cum a ajuns antrenorul să fie plătit de două părți în același timp

Situația este de-a dreptul incredibilă, deoarece antrenorul încasa bani de la București în timp ce lucra deja în Republica Dominicană. După plecarea din handbal, el a acceptat rolul de prezentator la Survivor România 2026, unde are un salariu lunar de 6.000 de euro. Din cauza faptului că demiterea sa din noiembrie a fost făcută doar verbal, fără documente finale, contractul său de 9.800 de euro pe lună de la CSM a rămas valabil în scripte, scrie Fanatik.

Care a fost parcursul profesional al prezentatorului

Tehnicianul a fost dat afară după rezultatele slabe din Liga Campionilor, mai exact după o înfrângere dureroasă cu Odense. Deși în campionatul intern echipa mergea perfect, șefii clubului au decis să o aducă pe Bojana Popovic în locul lui. Adi Vasile se afla la al doilea mandat ca principal, după o perioadă lungă în care a fost secundul echipei. Acum, acesta cumulează câștigurile din televiziune cu cele din proces, încasând peste 100.000 de euro în doar câteva luni.

„De fiecare dată când am ajuns la Hunedoara am fost primit cu căldură de toată lumea şi în momentul în care vezi o asemenea abordare din partea oamenilor locului (…) nu poţi decât să te bucuri”, a mai precizat Adi Vasile pentru sursa citată.

Tags:
Citește și...
Vreme caldă în majoritatea țării, dar răcoare pe litoral. Temperaturile urcă până la 29 de grade în Transilvania
Meteo
Vreme caldă în majoritatea țării, dar răcoare pe litoral. Temperaturile urcă până la 29 de grade în Transilvania
Vremea, 5 mai: temperaturi de vară în vest și soare în cea mai mare parte a țării
Meteo
Vremea, 5 mai: temperaturi de vară în vest și soare în cea mai mare parte a țării
Mai începe cu vreme de vară. Ce arată prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Meteo
Mai începe cu vreme de vară. Ce arată prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Vremea se încălzește în România. Temperaturi de până la 26 de grade și soare în majoritatea regiunilor
Meteo
Vremea se încălzește în România. Temperaturi de până la 26 de grade și soare în majoritatea regiunilor
Vremea, 3 mai: Se încălzește treptat în toată țara
Meteo
Vremea, 3 mai: Se încălzește treptat în toată țara
Vremea, 2 mai: Frig neobișnuit pentru această perioadă și ploi în cea mai mare parte a țării
Meteo
Vremea, 2 mai: Frig neobișnuit pentru această perioadă și ploi în cea mai mare parte a țării
Frig ca în plină iarnă la 1 Mai! A fost cea mai rece dimineață din ultimii 35 de ani. Temperaturile au coborât până la -12
Meteo
Frig ca în plină iarnă la 1 Mai! A fost cea mai rece dimineață din ultimii 35 de ani. Temperaturile au coborât până la -12
Șoc meteo în România! Cea mai rece zi de 30 aprilie din ultimele decenii, cu ninsori abundente și troiene de până la 3 metri
Meteo
Șoc meteo în România! Cea mai rece zi de 30 aprilie din ultimele decenii, cu ninsori abundente și troiene de până la 3 metri
Unde ninge acum în România: Utilajele de deszăpezire au fost scoase pe traseu în mai multe zone din țară
Meteo
Unde ninge acum în România: Utilajele de deszăpezire au fost scoase pe traseu în mai multe zone din țară
Ninsori surprinzătoare la final de aprilie în România. Cum se schimbă vremea până de 1 Mai (VIDEO)
Meteo
Ninsori surprinzătoare la final de aprilie în România. Cum se schimbă vremea până de 1 Mai (VIDEO)
Ultima oră
23:25 -   Bătălia pentru șezlong s-a mutat în instanță! Ce a pățit un turist german care a plătit 7.000 de euro pe o vacanță ratată
23:23 - Eugenia Șerban a dezvăluit ce problemă a declanșat dependența fiului ei de droguri: „În perioada respectivă, era o chestie tabu”
23:18 - Papa Leon al XIV-lea ar putea face o vizită la Paris și Lourdes, în septembrie. Ce înseamnă vizita anunțată pentru Franța și Vatican
23:05 -  Al doilea cel mai mare megatsunami din istorie, înregistrat în Alaska după prăbușirea unui munte
22:50 - Cum ajung străinii să devină cetățeni români. Poveștile din spatele jurământului de credință față de România
22:49 - Doi președinți europeni au ieșit la jogging înaintea discuțiilor oficiale. Cum au fost surprinși liderii Cehiei și Finlandei în Praga (VIDEO)
22:48 - Bolojan, despre liberalii care vor la guvernare: Niciun partid nu crapă dacă stă în opoziţie / Nu este uşor să fii într-o intersecţie şi să nu te prostituezi, neapărat, ca să fii la putere
22:21 - Crin Antonescu: „Era foarte bine dacă Ilie Bolojan demisiona, când PSD i-a retras sprijinul politic” / Ce „păcate” are PSD (VIDEO)
22:11 - Ungaria returnează 35 de milioane de euro Ucrainei. Cum a reacționat Volodimir Zelenski după înapoierea bunurilor
22:05 - Cine provoacă devierea unui zbor riscă să plătească tot combustibilul. Ryanair cere reguli dure pentru alcool în aeroporturi.