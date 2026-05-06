Crin Antonescu, fost lider PNL și fost candidat la prezidențiale din partea PNL-PSD-UDMR, a declarat că PSD a greșit când a acceptat USR la guvernare, când n-a luat funcția de premier și că a depus prea târziu moțiunea de cenzură. Antonescu a mai afirmat că Ilie Bolojan (PNL) trebuia să demisioneze din funcția de prim-ministru când a pierdut sprijinul PSD.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Crin Antonescu: Era foarte bine dacă Ilie Bolojan demisiona

„Eu am spus că era foarte bine dacă Ilie Bolojan, în momentul în care PSD, adică jumătate din coaliția sa guvernamentală, coaliția care îl impusese și care îl susținea, a anunțat încetarea sprijinului politic, ar fi demisionat, am fi câștigat, nu știu, vreo 10 zile – 2 săptămâni. Oricum, deci, cred că e bine să se termine cât mai rapid.

Sigur că, acum, pe de altă parte, trebuie să vă spun ce văd eu și cum văd eu. Există o… nu știu cum să-i spun… grupare politico-mediatică, cu pronunțat caracter bolșevic, care consideră că indiferent cât ar avea domnul Bolojan sau PNL-ul condus de Bolojan sau USR-ul din voturile cetățenilor, ei și numai ei trebuie să conducă în țara asta. AUR nu e bun pentru că e… anti-occidental, POT, SOS desigur. PSD-ul e PSD-ul, povestea vieți noastre, desigur. O poveste pe care am trăit-o cu toții.

Poate revenim la raporturile Bolojan-PSD, că e o istorie lungă aici. Nu s-au născut nici Bolojan azi, nici PSD-ul, nici noi astăzi.

Deci, totul e bine dacă această grupare, ca să nu-i spun direct sectă, decide singură tot ce se poate în țara asta. Nu s-a putut niciodată asta. (…)

Sunt foarte curios care e soluția a domnului Nicușor Dan. Nici anticipate, și guvern pro-occidental, adică formula care a existat înainte, hai să zicem fără USR, o aștept în raport și cu deciziile, repet, pe care celelalte partide le-au luat. Sunt foarte curios.

În orice caz, mă distrează, apropo de această grupare de care vorbeam înainte, faptul că încet, încet, nu PSD-ul va deveni cel mai mare , ci însuși domnul Nicușor Dan, adică un președinte susținut cu mult, mult elan și care vă imaginați că începe să-mi devină și mie din ce în ce mai simpatic”, a declarat Crin Antonescu.

„Păcatele” PSD, în viziunea lui Crin Antonescu

„Haideți să vă spun păcate recente numai ale PSD-ului. Nu trebuia să accepte un guvern cu USR-ul. Aveau majoritate fără USR și nu înțeleg de ce PSD-ul, care nu putea lipsi din guvern, a acceptat să intre și USR-ul, pentru că era clar că cei doi chiar nu vor putea conviețui. Dacă aveau niște rezerve față de modul de lucru și modul de a fi, de a se relaționa al lui Ilie Bolojan, care era cunoscut, trebuiau să spună atunci: ”domule, suntem cel mai mare partid, dorim mandatul de prim-ministru noi! Sau bine, dacă vreți de la liberali, nu ne place Bolojan”. Sigur, e președintele partidului, dar trebuia să ia ei mandatul de prim-ministru.

Nu înțeleg de ce nu l-au luat și aici, sigur, că trebuie să-i dau dreptate și lui Ilie Bolojan, pentru că în fața unui parcurs dificil, descoperit parcă prin minune atunci, de parcă deficitul ăla a fost făcut de mine, de la Bruxelles și de dumneavoastră, de la televiziune… Îl cunoșteau foarte bine toți, n-au vorbit nimic despre el până la sfârșitul campaniei electorale.

Da, sigur că au păcate și PSD-știi, sigur că trebuia mult mai devreme depusă această moțiune de cenzură, în momentul în care, așa cum spun ei, principii fundamentale ale lor și de politici de stânga, dar până la urmă de umanitate, au fost ignorate. Trebuia atunci să spună: ”până aici, noi suntem social-democrați, nu se poate să iei din bănuțul ăla amărât al câtorva veterani care mai trăiesc, al unor mame necăjite cu patru copii”. Atunci trebuia să depună moțiunea de cenzură”, a mai declarat Crin Antonescu.