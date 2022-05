Doi soldați ruși, condamnați la câte 11 ani și jumătate de închisoare în Ucraina pentru săvârșirea crimelor de război

Un tribunal din Ucraina a condamnat, marți, doi militari ruși la 11 ani și jumătate de închisoare pentru bombardarea orașului Harkov care se află în estul Ucrainei, conform .

Săptămâna trecută cei doi militari ruși capturați, Alexander Bobîkin și Alexander Ivanov, au pledat vinovați, în cadrul celui de-al doilea proces pentru crime de război în conflictul dintre Rusia și Ucraina.

Potrivit procurorilor ucraineni, cei doi soldați ruşi, un şofer în convoiul de artilerie şi un artilerist, au fost prinși de forţele din Ucraina după ce au trecut graniţa şi au continuat să atace.

Astfel, cei doi de încălcarea legilor și regulilor războiului. În acest caz, parchetul a cerut condamnarea maximă la câte 11 ani jumate de închisoare.

„Vinovația lui Bobikin și Ivanov a fost dovedită pe deplin”, a spus judecătorul Evhen Bolybok.

Cei doi militari, Bobîkin şi Ivanov erau membri unei unități de artilerie care a tras către ţinte din regiunea Harkov, dinspre Belgorod, regiune aflată în Rusia. Conform procurorilor, tirul de artilerie a atacat o instituţie de învăţământ din oraşul Derhaci, în urma căruia a fost distrusă,

