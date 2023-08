Doliu în lumea presei! O producătoare TV, în vârstă de 23 de ani, a murit după ce a căzut în gol dintr-un leagăn

O producătoare TV din California a murit, după ce a căzut aproape 10 metri în gol de pe un leagăn, în zona lacului Folsom. Tânăra a fost transportată de urgență la spitalul Roseville, însă, din nefericire, medicii au declarat decesul.

Kathryn Hoedt, în vârstă de 23 de ani, a murit, după ce s-a desprins inexplicabil de pe un leagăn, de la înălțime.

Ea a absolvit Universitatea din New York și lucra la KCRA din octombrie anul trecut.

Colegii spun despre ea că „aducea îmbunătăţiri neaşteptate, avea o personalitate vibrantă şi un entuziasm nemărginit, pe lângă râsul contagios”, a spus directorul de știri la KCRA, conform .

O tânără producătoare TV a murit la doar 23 de ani. A căzut de la 10 metri înălțime

„Era, de asemenea, tare mândră că e jurnalist şi era foarte hotărâtă să muncească şi să contribuie cu orice în domeniul ăsta. Avea un viitor strălucit înainte şi suntem profund devastaţi”, a mai spus el.

„Nu-mi vine să cred că este real, ştii…era o rază de soare, o lumină strălucitoare. Am încercat să lucrez astăzi şi efectiv nu am putut pentru că ştiam că n-o să mai primesc niciun apel de la Katie şi că nu mă va mai suna vreodată şi că va trebuie să mă obişnuiesc cu treaba asta. Nu mă voi obişnui niciodată”, a spus mama lui Kate, Beth.

Tragicul incident a provocat mai multe dezbateri în ceea ce privește măsurile de siguranță pentru zonele publice de agrement. Cetățenii sunt sfătuiți să nu folosească astfel de improvizații.

„Nu ştii cine leagă frânghia sus, nu ştii cât de bine e legată, nu cunoşti copacul, nu cunoşti ramura lui. Orice poate ceda și este extrem de periculos”, a declarat Barry Smith, șeful districtului Gold Fields din California State Park, potrivit sursei citate anterior.

„Nu o voi uita niciodată. Era în primul an când mi-a fost elevă, în toamna anului 2018 și a venit după oră să întrebe dacă există vreo oportunitate de a lucra la o publicație studențească”, a spus una dintre profesoarele din departamentul de jurnalism pentru SFGATE.

„Apoi mi-a arătat mostre din propria ei publicație pe care o postase online. O tânără cu un viitor strălucit”, a adăugat ea.