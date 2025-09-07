B1 Inregistrari!
Trump este pregătit pentru „faza a doua" a sancţiunilor împotriva Rusiei în legătură cu conflictul din Ucraina

Trump este pregătit pentru „faza a doua” a sancţiunilor împotriva Rusiei în legătură cu conflictul din Ucraina

George Lupu
07 sept. 2025, 23:48
Trump este pregătit pentru „faza a doua” a sancţiunilor împotriva Rusiei în legătură cu conflictul din Ucraina
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică că este pregătit să impună „a doua fază” de sancțiuni împotriva Rusiei.

Cuprins

  • Ce spune Donald Trump despre noi sancțiuni aplicate Rusiei
  • Tarife vamale supliemntare aplicate Indiei

Ce spune Donald Trump despre noi sancțiuni aplicate Rusiei

„Da, sunt”, a spus Trump în fața Casei Albe, ca răspuns la o întrebare dacă este pregătit să impună sancțiuni suplimentare Rusiei.

Comentariul lui Trump a venit la scurt timp după ce secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că economia rusă se va „prăbuși” dacă Washingtonul și Uniunea Europeană vor impune mai multe sancțiuni secundare țărilor care cumpără țiței de la Moscova.

Bessent, într-un interviu acordat NBC News, a declarat că președintele Trump și vicepreședintele J. D. Vance au avut o convorbire foarte productivă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a continuat cu o convorbire telefonică vineri, discutând despre ce ar putea face SUA și Uniunea Europeană (UE) pentru a pune mai multă presiune asupra Rusiei.

Tarife vamale supliemntare aplicate Indiei

Administrația Trump a impus Indiei un tarif suplimentar de 25% pentru achizițiile sale de petrol rusesc, pe lângă tarifele reciproce de 25% anunțate anterior, aducând taxele totale impuse New Delhi la 50%, începând cu 27 august, potrivit Reuters.

Săptămâna trecută, Trump a declarat că a impus sancțiuni secundare Indiei pentru achizițiile sale de petrol rusesc, „cel mai mare cumpărător din afara Chinei”, și a indicat că nu a trecut încă „faza a doua sau a treia”.

Mai mulți oficiali ai administrației Trump, inclusiv Bessent și consilierul comercial Peter Navarro, au declarat că achizițiile de petrol rusesc ale Indiei finanțează efortul de război rusesc din Ucraina.

India a numit tarifele impuse de SUA „nejustificate și nerezonabile”.

Apărându-și achiziția de țiței rusesc, India a susținut că achizițiile sale de energie sunt determinate de interesul național și de dinamica pieței.

