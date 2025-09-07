Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică că este pregătit să impună „a doua fază” de sancțiuni împotriva Rusiei.
„Da, sunt”, a spus Trump în fața Casei Albe, ca răspuns la o întrebare dacă este pregătit să impună sancțiuni suplimentare Rusiei.
Comentariul lui Trump a venit la scurt timp după ce secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că economia rusă se va „prăbuși” dacă Washingtonul și Uniunea Europeană vor impune mai multe sancțiuni secundare țărilor care cumpără țiței de la Moscova.
Bessent, într-un interviu acordat NBC News, a declarat că președintele Trump și vicepreședintele J. D. Vance au avut o convorbire foarte productivă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a continuat cu o convorbire telefonică vineri, discutând despre ce ar putea face SUA și Uniunea Europeană (UE) pentru a pune mai multă presiune asupra Rusiei.
Administrația Trump a impus Indiei un tarif suplimentar de 25% pentru achizițiile sale de petrol rusesc, pe lângă tarifele reciproce de 25% anunțate anterior, aducând taxele totale impuse New Delhi la 50%, începând cu 27 august, potrivit Reuters.
Săptămâna trecută, Trump a declarat că a impus sancțiuni secundare Indiei pentru achizițiile sale de petrol rusesc, „cel mai mare cumpărător din afara Chinei”, și a indicat că nu a trecut încă „faza a doua sau a treia”.
Mai mulți oficiali ai administrației Trump, inclusiv Bessent și consilierul comercial Peter Navarro, au declarat că achizițiile de petrol rusesc ale Indiei finanțează efortul de război rusesc din Ucraina.
India a numit tarifele impuse de SUA „nejustificate și nerezonabile”.
Apărându-și achiziția de țiței rusesc, India a susținut că achizițiile sale de energie sunt determinate de interesul național și de dinamica pieței.