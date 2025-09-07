Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică că este pregătit să impună „a doua fază” de sancțiuni împotriva Rusiei.

Cuprins

Ce spune Donald Trump despre noi sancțiuni aplicate Rusiei

Tarife vamale supliemntare aplicate Indiei

Ce spune Donald Trump despre noi sancțiuni aplicate Rusiei

„Da, sunt”, a spus Trump în fața Casei Albe, ca răspuns la o întrebare dacă este pregătit să impună sancțiuni suplimentare Rusiei.

Comentariul lui Trump a venit la scurt timp după ce secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că economia rusă se va „prăbuși” dacă Washingtonul și Uniunea Europeană vor impune mai multe sancțiuni secundare țărilor care cumpără țiței de la Moscova.

Bessent, într-un interviu acordat NBC News, a declarat că președintele Trump și vicepreședintele J. D. Vance au avut o convorbire foarte productivă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a continuat cu o convorbire telefonică vineri, discutând despre ce ar putea face SUA și Uniunea Europeană (UE) pentru a pune mai multă presiune asupra Rusiei.

Tarife vamale supliemntare aplicate Indiei

Administrația Trump a impus Indiei un tarif suplimentar de 25% pentru achizițiile sale de petrol rusesc, pe lângă tarifele reciproce de 25% anunțate anterior, aducând taxele totale impuse New Delhi la 50%, începând cu 27 august, potrivit .

Săptămâna trecută, Trump a declarat că a impus sancțiuni secundare Indiei pentru achizițiile sale de petrol rusesc, „cel mai mare cumpărător din afara Chinei”, și a indicat că nu a trecut încă „faza a doua sau a treia”.

Mai mulți oficiali ai administrației Trump, inclusiv Bessent și consilierul comercial Peter Navarro, au declarat că achizițiile de petrol rusesc ale Indiei finanțează efortul de război rusesc din Ucraina.

India a numit tarifele impuse de SUA „nejustificate și nerezonabile”.

Apărându-și achiziția de țiței rusesc, India a susținut că achizițiile sale de energie sunt determinate de interesul național și de dinamica pieței.