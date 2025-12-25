B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Donald Trump: „Crăciun fericit gunoaielor de stânga radicală”

Selen Osmanoglu
25 dec. 2025, 13:41
Sursa foto: Hepta - DPA Images / Joey Sussman
Cuprins
  1. Atacuri la adresa „stângii radicale”
  2. Cum se laudă Trump
  3. Salutări pentru militari și operațiuni internaționale
  4. Context politic și controverse

Donald Trump a folosit Crăciunul pentru a-și transmite mesajul caracteristic: combinație între urări de sărbători și critici dure la adresa Partidului Democrat și a ceea ce el numește „stânga radicală”. În postarea sa de pe rețeaua Truth Social, președintele american a lăudat performanțele economice, a criticat opoziția și și-a transmis salutările trupelor americane din întreaga lume.

Atacuri la adresa „stângii radicale”

De la reședința sa de la Mar-a-Lago, în Florida, Trump a participat la tradiționalul apel NORAD Santa Tracker și a transmis mesaje de Crăciun militarilor americani aflați în misiune. Totuși, mesajul său nu a fost doar unul de sărbătoare.

Președintele republican i-a vizat din nou pe democrați, referindu-se la ei drept „gunoaiele de stânga radicală care fac tot posibilul să distrugă țara noastră, dar care eșuează lamentabil”. Trump a combinat jigniri directe cu autoelogii legate de economie, securitate și aplicarea legii, un stil pe care îl folosește constant în comunicările sale publice, scrie Click.

Cum se laudă Trump

Trump a subliniat date economice recente, arătând că PIB-ul american a crescut cu 4,3% în al treilea trimestru, cea mai mare rată din ultimii doi ani, și că inflația a fost redusă comparativ cu așteptările. El a mai afirmat că nivelul criminalității este la minim istoric, iar fondurile de pensii 401K sunt în creștere.

Nu mai avem frontiere deschise, bărbați în sporturile feminine, transgender pentru toată lumea sau aplicarea slabă a legii. Ce avem este o bursă record și fonduri de pensii 401K, cele mai scăzute cifre ale criminalității din ultimele decenii, inflație zero și, ieri, un PIB de 4,3%, cu două puncte peste așteptări”, a scris Trump.

Mesajul s-a încheiat cu un ton patriotic: „Suntem din nou respectați, poate ca niciodată înainte. Dumnezeu să binecuvânteze America!!! Președintele DJT”.

Salutări pentru militari și operațiuni internaționale

Pe lângă atacurile politice, Trump și-a transmis salutările trupelor americane, inclusiv celor aflate într-o concentrare navală importantă în apele Caraibelor. Aceste misiuni vizează presiuni asupra liderului venezuelean Nicolas Maduro, pentru a părăsi funcția. De asemenea, mesajul a subliniat sprijinul său pentru militarii americani aflați în misiuni în întreaga lume, o parte tradițională a urărilor de Crăciun din mandatul său.

Context politic și controverse

Mesajul lui Trump a venit la câteva zile după ce democrații au criticat Departamentul de Justiție pentru redactarea lentă a mii de documente legate de ancheta privind Jeffrey Epstein. În acest context, urările de Crăciun au fost folosite de Trump pentru a relua confruntarea cu opoziția, amestecând teme politice și economice cu tradiția sărbătorilor.

