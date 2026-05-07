Armistițiu anunțat de Rusia în războiul din Ucraina. Cât va dura încetarea focului decisă de Kremlin

Ana Beatrice
07 mai 2026, 21:23
Foto: Hepta.ro / Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
Cuprins
  1. De ce a anunțat Rusia un armistițiu chiar de Ziua Victoriei
  2. Kremlinul mută în online marșul „Regimentului Nemuritorilor”

Cu ocazia Zilei Victoriei, Rusia a anunțat un armistițiu temporar în războiul din Ucraina. Ministerul rus al Apărării și Kremlinul au transmis joi că încetarea focului va intra în vigoare de la miezul nopții de 8 mai. Potrivit Reuters, armistițiul va fi menținut până pe 10 mai, în contextul comemorării victoriei asupra Germaniei naziste din cel de-Al Doilea Război Mondial.

De ce a anunțat Rusia un armistițiu chiar de Ziua Victoriei

„Cu prilejul celebrării a 81 de ani de la victoria poporului sovietic în Marele Război pentru Apărarea Patriei, partea rusă declară un armistițiu începând de la miezul nopții de 8 mai până pe 10 mai”, se arată în mesajul ministerul publicat pe Telegram.

„Da, vorbim despre 8 și 9 mai”, a declarat și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul unui briefing de presă, potrivit AFP.

Anunțul vine după ce președintele rus Vladimir Putin declarase încă de luni că Rusia va respecta un armistițiu de două zile. La scurt timp după mesajul Moscovei, și Kievul a anunțat propria încetare temporară a focului, începând de miercuri. Autoritățile ucrainene au acuzat însă Rusia că a refuzat în realitate armistițiul și că și-a continuat atacurile asupra teritoriului ucrainean.

Kremlinul mută în online marșul „Regimentului Nemuritorilor”

Autoritățile de la Kremlin au anunțat că marșul „Regimentului Nemuritorilor”, organizat în mod tradițional pe 9 mai, nu va mai avea loc fizic anul acesta în Moscova. Evenimentul era dedicat comemorării soldaților sovietici căzuți în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Dmitri Peskov a precizat joi că evenimentul va fi organizat exclusiv în format digital. Decizia vine într-un context tensionat, marcat de temeri privind securitatea în timpul manifestărilor dedicate Zilei Victoriei.

În paralel, Maria Zaharova a avertizat că Rusia ar putea lansa un atac de amploare asupra Kievului. Potrivit declarațiilor sale, ar putea fi vizate inclusiv „centrele de luare a deciziilor”, în cazul în care Ucraina ar încerca să atace Moscova în timpul festivităților de 9 mai.

