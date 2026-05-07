Cu ocazia Zilei Victoriei, Rusia a anunțat un armistițiu temporar în războiul din Ucraina. Ministerul rus al Apărării și Kremlinul au transmis joi că încetarea focului va intra în vigoare de la miezul nopții de 8 mai. Potrivit , armistițiul va fi menținut până pe 10 mai, în contextul comemorării victoriei asupra Germaniei naziste din cel de-Al Doilea Război Mondial.

De ce a anunțat Rusia un armistițiu chiar de Ziua Victoriei

„Cu prilejul celebrării a 81 de ani de la victoria poporului sovietic în Marele Război pentru Apărarea Patriei, partea rusă declară un armistițiu începând de la miezul nopții de 8 mai până pe 10 mai”, se arată în mesajul ministerul publicat pe .

„Da, vorbim despre 8 și 9 mai”, a declarat și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul unui briefing de presă, potrivit AFP.