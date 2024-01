Donald Trump, discurs bizar despre cum ar alege să moară, la un miting de campanie: „electrocutat sau mâncat de rechini”

Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, a ținut un discurs neobișnuit în timpul unui miting de campanie, în care a discutat despre cum ar alege să moară în cazul în care o barcă în care s-ar afla s-ar scufunda în timp ce este atacată de rechini, scrie , citat de .

Într-o tiradă neașteptată, Donald Trump și-a întrebat publicul cum ar alege să moară într-un scenariu ipotetic, punând în discuție alegerea dintre a muri electrocutat sau a fi mâncat de rechini, în cazul în care o barcă s-ar scufunda. Trump a spus că ar alege electrocutarea în locul atacului de rechini.

„Dacă aș sta jos pe barcă, iar ea începe se scufunde și stau pe o baterie și începe să intre apa, atunci aș începe să mă îngrijorez. Apoi m-aș uita în stânga și la 10 metri aș vedea un rechin. Așa că aș avea de ales dacă să mor electrocutat sau mâncat de rechin și știți ce aș alege? Să fiu electrocutat. Aș alege electrocutarea de fiecare dată”, a spus fostul președinte SUA într-o tiradă bizară în fața susținătorilor săi la un miting de campania din statul Iowa.

În timpul discursului său, Trump a criticat bărcile electrice, afirmând că acestea au design-uri „greoaie” și prezintă „riscuri serioase de securitate.” Acest subiect a fost discutat în contextul discuțiilor despre vehiculele electrice și problemele potențiale legate de acestea.

Slurring his words, Trump starts riffing about how he would rather be electrocuted to death than be eaten by a shark.

— Ron Filipkowski (@RonFilipkowski)