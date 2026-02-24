B1 Inregistrari!
Americanii își pierd încrederea în Donald Trump. Majoritatea îl văd bătrân și imprevizibil (sondaj)

Adrian Teampău
24 feb. 2026, 16:36
Americanii își pierd încrederea în Donald Trump. Majoritatea îl văd bătrân și imprevizibil (sondaj)
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Donald Trump devine tot mai imprevizibil
  2. Popularitatea lui Trump se menține constantă
  3. Donald Trump, aproape cel mai bătrân președinte american

Donald Trump este văzut ca un bătrân din ce în ce mai imprevizibil, de șase din zece americani, conform unui sondaj de opinie Reuters/Ipsos. Mulți dintre cei care își pierd încrederea în el sunt republicani.

Donald Trump devine tot mai imprevizibil

Şase din zece americani, între care o parte importantă de alegători republicani, consideră că Donald Trump devine tot mai imprevizibil odată cu înaintarea în vârstă. Sunt concluziile unui sondaj Reuters/Ipsos. Analiza a aparărut cu o zi înainte ca șeful de la Casa Albă, în vârstă de 79 de ani să-şi susţină discursul anual despre Starea Naţiunii.

Trump a adoptat adeseori un ton furios în declaraţiile publice, inclusiv săptămâna trecută, când a spus că este „absolut ruşinat” că Curtea Supremă a SUA, cu orientare conservatoare, a declarat ilegale multe dintre tarifele sale. În noiembrie, i-a atacat pe legislatorii democraţi care au îndemnat membrii armatei americane să refuze orice ordine ilegale, numindu-i „trădători”, susceptibili de pedeapsa capitală.

Conform cercetării, 61% dintre cei intervievaţi au l-au descris pe Trump ca „devenind imprevizibil odată cu înaintarea în vârstă”. Dintre cei care au răspuns astfel, aproximativ 89% sunt alegători democrați, iar 30% sunt republicani. De altfel, același punct de vedere l-au avut și 64% dintre respondenţii independenţi.

Cel mai recent sondaj Reuters/Ipsos s-a desfășurat online și a fost realizat pe un eşantion reprezentantiv de 4.638 de adulţi americani la nivel naţional, cu o marjă de eroare de două puncte procentuale.

Popularitatea lui Trump se menține constantă

Cercetările sociologice arată că, în general, popularitatea lui Donald Trump a rămas la aceleași cote, în ultimele luni. Aproximativ 40% dintre cei chestionaţi în ultimul sondaj au aprobat performanţa sa la Casa Albă. Nivelul este cu două puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat la începutul acestei luni.

El și-a început cel de-al doilea mandat, cu un rating mult mai ridicat, de 47%. Însă din luna aprilie a anului trecut, cota sa de popularitare a scăzut și s-a menținut la 40 – 42%. De altfel, majoritatea americanilor, inclusiv cei care-l aprobă, consideră că leadership-ul politic al ţării este prea îmbătrânit, notează Reuters.

Aproximativ 79% dintre cei chestionați au fost de acord că „oficialii aleşi în Washington D.C sunt prea bătrâni pentru a reprezenta majoritatea americanilor”. Vârsta medie în Senatul SUA este de aproximativ 64 de ani, iar în Camera Reprezentanţilor este de 58 de ani.

Respondenţii democraţi optează într-un număr mai mare pentru alegerea unor politicieni mai tineri. Un procent de 58% dintre ei susțin că liderul minorităţii democrate din Senat, Chuck Schumer (de 75 de ani) este prea bătrân pentru a activa în guvern.

Donald Trump, aproape cel mai bătrân președinte american

Donald Trump a câştigat alegerile prezidenţiale din 2024, în parte deoarece mulți credeau despre predecesorul său, democratul Joe Biden, că și-a pierdut acuitatea mintală, odată cu înaintarea în vârstă. Biden şi-a încheiat mandatul la vârsta de 82 de ani, fiind cel mai în vârstă preşedinte din istoria Statelor Unite. Succesorul său este pe cale să depășească acest record, ținând seama că, în iunie, va împlini 80 de ani.

În acest context, doar 45% dintre respondenţii la sondaj l-ar descrie ca fiind „ager mintal şi capabil să facă faţă provocărilor”. Procentul este în scădere, de la  54% într-un alt sondaj Reuters/Ipsos realizat în septembrie 2023.

El primește credit din partea republicanilor, 81% dintre ei descriindu-l drept „perspicace”. În rândul democraţilor, procentul celor care îl consideră capabil să facă faţă provocărilor a scăzut la 19%, de la 29%. Dintre persoanele care nu se identifică cu niciun partid politic, 36% consideră că îşi păstrează acuitatea mintală, în scădere faţă de 53% în 2023.

