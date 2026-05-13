Externe » Donald Trump, primit cu fast la Beijing. Sute de copii cu stegulețe și o primire regizată până la ultimul detaliu (VIDEO)

Adrian A
13 mai 2026, 17:11
Sursă foto: NBC News
Cuprins
  1. Trump, primire fastuoasă la Beijing
  2. Vizita are loc într-un moment tensionat între SUA și China
  3. Iranul și Taiwanul, dosarele sensibile ale vizitei lui Trump la Beijing
  4. O vizită cu miză internă pentru Trump

Președintele american Donald Trump a fost întâmpinat miercuri, 13 mai, la Beijing cu o ceremonie amplă organizată de autoritățile chineze, în debutul vizitei sale oficiale de două zile în China. La aeroport, sute de copii au fluturat stegulețe americane și chineze, iar oficialii de rang înalt au participat la o recepție atent regizată.

Trump, primire fastuoasă la Beijing

Air Force One a aterizat în capitala Chinei în cursul dimineții, iar Trump a fost primit pe covorul roșu de vicepreședintele chinez Han Zheng, alături de oficiali chinezi și americani. În paralel, sute de copii și tineri chinezi, îmbrăcați în uniforme identice alb-albastre, au fost aliniați pe aeroport și au fluturat steaguri americane și chinezești în timpul ceremoniei.

Momentul a fost completat cu o gardă militară de onoare și o fanfară militară, într-un decor atent organizat de autoritățile de la Beijing. Imaginile l-au surprins pe Trump oprindu-se pentru câteva secunde pentru a privi ceremonia înainte de a saluta oficialii prezenți la aeroport.

Ceremonia grandioasă de primire a devenit rapid subiect de comentarii pe platforma X, mai ales că vine după o serie de momente flamboiante ale lui Trump în țara natală, care amintesc de veritabil „cult al personalității”.

Recent, un pastor american a inaugurat o statuie aurită a președintelui SUA. De asemenea, este exemplul sălii de bal de la Casa Albă, Arcul de Triumf pe care vrea să-l facă la Washington și elementele aurite de decor care au umplut Biroul Oval în ultimul an.

Vizita are loc într-un moment tensionat între SUA și China

Dincolo de imaginea spectaculoasă de la aeroport, întâlnirea dintre Trump și liderul chinez Xi Jinping are o miză geopolitică majoră. Relațiile dintre Washington și Beijing sunt marcate de tensiuni comerciale, disputa privind Taiwan, competiția pentru supremația în inteligența artificială și efectele războiului din Iran.

Trump încearcă să consolideze armistițiul comercial fragil stabilit în 2025 și să obțină un acces mai larg pentru companiile americane pe piața chineză, în special în zona tehnologică. Din delegația sa fac parte nume grele din business-ul american, inclusiv CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, dar și Elon Musk.

Iranul și Taiwanul, dosarele sensibile ale vizitei lui Trump la Beijing

Un alt obiectiv important al vizitei este presiunea pe care Trump încearcă să o exercite asupra Beijingului pentru a influența Iran în direcția unui acord de pace. Casa Albă speră că relația Chinei cu Teheranul poate contribui la stabilizarea regiunii și la reducerea presiunii asupra piețelor globale.

În paralel, subiectul Taiwanului rămâne unul dintre cele mai sensibile. China contestă ferm recentele vânzări de armament american către insulă, iar Trump încearcă să mențină echilibrul între sprijinul strategic pentru Taipei și nevoia unei relații funcționale cu Beijingul.

O vizită cu miză internă pentru Trump

Pe plan intern, Trump are nevoie de o victorie diplomatică. Inflația, tensiunile internaționale și presiunea politică din SUA îl împing să obțină rezultate concrete din această deplasare. Un eventual acord economic sau un progres diplomatic cu Xi Jinping ar putea fi prezentat drept o reușită majoră înaintea următoarelor confruntări politice interne.

