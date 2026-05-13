Acasa » Externe » Germania vrea sancțiuni mai dure împotriva celor care folosesc „drogul violului"

Germania vrea sancțiuni mai dure împotriva celor care folosesc „drogul violului”

Flavia Codreanu
13 mai 2026, 17:47
sursă foto: pexels
Cuprins
  1. Germania a cerut schimbări legislative. Ce pedepse cere noul proiect?
  2. Unde sunt administrate substanțele
  3. Cum a influențat contextul extern

Germania a cerut  pedepse mult mai dure pentru utilizarea așa-numitului „drog al violului”. Proiectul de lege a fost aprobat miercuri de Cabinetul cancelarului Friedrich Merz.

Germania a cerut schimbări legislative. Ce pedepse cere noul proiect?

Documentul adoptat de Guvern prevede că persoanele care folosesc sedative pentru a comite violuri sau furturi vor primi o pedeapsă de cel puțin cinci ani de închisoare.

Măsura vine să corecteze lipsa unor statistici clare ale poliției privind utilizarea acestor substanțe care lasă victimele fără apărare. Pentru a fi aplicată, noua lege trebuie să primească acum și votul Parlamentului.

„Este o formă în mod special revoltătoare de violenţă sexuală – şi afectează femeile în special”, a declarat Ministrul justiției Stefanie Hubig pentru dpa.

Unde sunt administrate substanțele

Cele mai multe cazuri de agresiune se produc în baruri sau cluburi, unde drogurile sunt administrate pe ascuns în băuturi.

Totuși, autoritățile atrag atenția că există situații grave în care victimele sunt drogate chiar în propria locuință de către vizitatori. Reforma este considerată o parte esențială a strategiei naționale de îmbunătățire a protecției împotriva violenței de orice fel.

Cum a influențat contextul extern

Cazul Gisele Pellicot din Franța a jucat un rol important în atragerea atenției asupra fenomenului denumit „supunere chimică”.

Această tragedie a demonstrat cât de gravă este utilizarea substanțelor pentru a facilita agresiunile sexuale. Prin noile prevederi, autoritățile germane vor să se asigure că astfel de fapte sunt pedepsite cu maximă severitate pentru a descuraja viitorii agresori.

