Flavia Codreanu
13 mai 2026, 17:17
sursă foto: pexels
Cuprins
  1. Românii sunt vizați noi reguli de călătorie. Ce trebuie să știe?
  2. Care este motivul din spatele acestor modificări
  3. Ce formulare noi trebuie completate de turiști la intrarea în țară

Românii sunt vizați de noi reguli în călătoriile planificate în Thailanda. Pentru a reduce perioada de ședere, autoritățile au modificat de la 60 la 30 de zile posibilitatea de a sta în țară. 

Românii sunt vizați noi reguli de călătorie. Ce trebuie să știe?

Ministrul de externe Sihasak Phuangketkaeow a anunțat că planul de reducere a timpului de vacanță va fi trimis spre aprobare Cabinetului.

Chiar dacă măsura este deja pe masă, oficialul nu a spus clar de când se vor schimba regulile la frontieră. Această veste vine după ce, în iulie 2024, Thailanda a permis turiștilor din 93 de țări, inclusiv românilor, să stea 60 de zile fără viză, scrie Reuters.

De acum încolo, polițiștii de frontieră vor fi mult mai atenți la cine intră în țară. Ei vor să verifice dacă oamenii respectă cu adevărat scopul vizei și nu folosesc vacanța ca paravan pentru ilegalități.

Care este motivul din spatele acestor modificări

Guvernul thailandez a luat aceste măsuri pentru că se teme ca perioadele lungi de ședere să nu fie folosite de unii turiști pentru activități ilegale.

Chiar dacă turismul aduce cei mai mulți bani în țară, siguranța a devenit mai importantă. Se pare că există îngrijorări mari legat de modul în care unii străini abuzează de sistemul de vize prelungite.

Datele recente arată că numărul turiștilor a scăzut puțin la începutul anului 2026 față de anul trecut. Deși în 2019 Thailanda a avut un record de aproape 40 de milioane de vizitatori, acum se pune mai mult preț pe cine intră în țară decât pe numărul lor.

Ce formulare noi trebuie completate de turiști la intrarea în țară

Pe lângă timpul mai scurt de stat în Thailanda, călătorii trebuie să știe că au apărut și alte reguli digitale. Începând cu luna mai 2025, orice străin care ajunge în țară, fie că vine cu avionul, pe mare sau pe uscat, trebuie să completeze un formular online numit TDAC.

Acest card digital de intrare trebuie făcut cu cel puțin trei zile înainte de a ajunge la vamă. În prezent, românii cu pașaport simplu sau temporar încă mai pot sta 60 de zile în Thailanda fără viză, dar acest lucru se va schimba curând.

Planul ministrului va tăia această perioadă la jumătate imediat ce este aprobat oficial. Este important ca turiștii să fie la curent cu aceste modificări ca să nu aibă probleme la aeroport sau când vor să treacă granița.

