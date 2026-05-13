Alertă sanitară în Bordeaux! Un pasager a murit, iar zeci de oameni s-au îmbolnăvit pe un vas de croazieră

Ana Beatrice
13 mai 2026, 17:36
Sursă Foto: magnific.com
Alertă sanitară în Bordeaux! Un vas de croazieră cu peste 1.700 de persoane la bord a fost plasat sub supraveghere de autorităţile franceze. Decizia a fost luată după moartea unui pasager de 90 de ani şi apariţia a aproximativ 50 de cazuri suspecte de gastroenterită. Toţi oamenii aflaţi pe navă sunt monitorizaţi atent de medici. Anchetatorii încearcă acum să afle cauza îmbolnăvirilor de la bord.

Ce se întâmplă pe vasul de croazieră ajuns în Bordeaux

Un vas de croazieră cu peste 1.700 de persoane la bord a stârnit îngrijorare în Franţa, după ce zeci de oameni au început să prezinte simptome de gastroenterită. Nava a ajuns marţi seară în Bordeaux, venind din Brest, iar autorităţile sanitare au intervenit imediat.

La bord se află 1.233 de pasageri, majoritatea britanici şi irlandezi, dar şi 514 membri ai echipajului. Situaţia s-a agravat după moartea unui pasager, în timp ce aproximativ 50 de persoane au acuzat stări de rău.

Medicii şi specialiştii efectuează acum analize pentru a verifica dacă este vorba despre un focar de norovirus, cunoscut pentru răspândirea rapidă în spaţii aglomerate. Vasul aparţine companiei Ambassador Cruise Line şi a plecat din Insulele Shetland pe 6 mai. Nava a făcut opriri la Belfast, Liverpool şi Brest, înainte ca voiajul spre Spania să fie pus sub semnul întrebării, informează RTL.

Ce au descoperit medicii după primele analize făcute pe navă

Primele teste efectuate la bordul vasului de croazieră au exclus prezenţa norovirusului, însă autorităţile franceze nu consideră pericolul încheiat. Nava era ancorată miercuri, la prânz, în centrul oraşului Bordeaux, fără ca pe uscat să fie impuse măsuri speciale de securitate.

În ciuda anchetei sanitare aflate în desfăşurare, mai mulţi pasageri au fost văzuţi pe punte, fotografiind oraşul şi urmărind activitatea din port. Specialiştii continuă însă verificările pentru a afla ce a provocat îmbolnăvirile apărute la bord.

Probele recoltate sunt analizate în continuare la Spitalul Universitar din Bordeaux, iar autorităţile sanitare au transmis că investigaţiile nu s-au încheiat. „Analize suplimentare sunt în curs”, au precizat reprezentanţii sistemului medical francez.

Ce iau în calcul autorităţile după îmbolnăvirile de pe vasul de croazieră

Anchetatorii francezi analizează şi posibilitatea unei probleme alimentare la bordul navei. Suspiciunile au apărut după valul de îmbolnăviri înregistrat în timpul croazierei. Medicii spun că simptomele pasagerilor ar fi putut fi provocate de alimente contaminate sau de o sursă comună de infecţie.

Autorităţile au precizat că acest caz nu are legătură cu focarul de hantavirus raportat recent. În acel incident, trei pasageri aflaţi la bordul navei MV Hondius şi-au pierdut viaţa. Croaziera respectivă avea loc între Ushuaia şi arhipelagul Capului Verde.

Specialiştii spun că cele mai multe simptome, precum vărsăturile şi diareea, au fost raportate pe 11 mai, când vasul se afla în portul Brest. Pasagerul în vârstă de 90 de ani a murit înainte ca nava să ajungă în Bordeaux.

