Carlo Ancelotti a venit cu clarificări despre situația golgheterului naționalei, Neymar. Selecționerul echipei naționale de a Braziliei a explicat în ce condiții fotbalistul va face deplasarea la Cupa Mondială.

Explicațiile lui Carlo Ancelotti despre Neymar

Convocarea lui în lotul final care va face deplasarea la de fotbal 2026 va depinde doar de el. Aceste clarificări au fost făcute de tehnicianul echipei Braziliei, Carlo Ancelotti. El a dat un interviu pentru publicația The Guardian. Ancelotti l-a inclus pe atacant într-un lot lărgit de 55 de jucători și urmează să anunțe lotul final pe 18 mai.

„Convocarea lui Neymar depinde doar de el. Depinde de ce arată jucătorul pe teren. Acesta este un criteriu foarte clar şi nu este valabil doar pentru Neymar. La majoritatea jucătorilor trebuie să evaluezi talentul şi condiţia fizică. În cazul lui Neymar trebuie să evaluăm doar condiţia lui fizică, pentru că talentul său este incontestabil. Depinde de el, nu de mine”, a afirmat tehnicianul.

Selecționerul Braziliei a vorbit despre un alt jucător experimentat care speră să fie inclus în lotul final. Este vorba despre fostul fundaş central al lui Chelsea şi PSG, Thiago Silva. La 41 de ani, fotbalistul brazilian a avut un sezon bun cu FC Porto şi speră să prindă cea de-a cincea Cupă Mondială.

„Thiago Silva este pe radar, da. A jucat foarte bine, a câştigat campionatul portughez şi este într-o condiţie fizică excelentă. (…) Liderii sunt importanţi. Din fericire, această echipă are lideri foarte respectaţi. Lideri care nu spun multe, însă dau un exemplu bun, precum Alisson, Casemiro, Marquinhos şi Raphinha. În acest sens, echipa este pe mâini bune”, a spus Ancelotti.

Naționala nu se poate baza pe mai mulți jucători

Naționala Braziliei nu se poate baza pe câțiva jucători consacrați, precum Eder Militao şi Rodrygo, în vreme ce Estevao este incert. Acest lucru a complicat şi mai mult munca lui Carlo Ancelotti. Selecționerul Braziliei a avut la dispoziție doar zece jocuri la conducerea echipei. El a reușit să obțină cinci victorii, două remize şi trei înfrângeri.

Acum încearcă să găsească cea mai bună formulă cu care să înceapă meciurile de la Cupa Mondială. Ancelotti încearcă să repete ceea ce a făcut la Real Madrid în 2024. Ținta sa este Vinicius, jucătorul lui Real Madrid pe care dorește să-l facă cel mai bun din lume. Atacantul de 25 de ani nu a fost la fel de convingător la națională, ca la echipa de club. El are 8 goluri în 47 de selecţii, dar selecționerul speră că-l va putea lansa.

„Uitaţi, responsabilitatea pe care o poartă pentru Brazilia este imensă, mai ales în ultima vreme. Această responsabilitate poate fi o povară pentru el. Sarcina noastră în echipa naţională este să-i luăm o parte din această greutate de pe umeri, astfel încât să poată juca cu bucurie, energie şi toate calităţile pe care le posedă.

Îl văd pe Vinícius aşa cum l-am văzut la Real Madrid: un jucător spectaculos şi o persoană spectaculoasă, care poate câştiga un meci de unul singur. Va fi foarte important pentru Brazilia la Cupa Mondială. Dar să fie numărul 1? Jucătorul vedetă? Nu avem nevoie de un număr 1. Nu putem concentra totul pe un singur jucător. Trebuie să gândim ca o echipă. Aceasta este singura modalitate de a câştiga Cupa Mondială”, a spus Ancelotti.

Carlo Ancelotti participă la cea de-a patra Cupă Mondială

Pentru tehnicianul Carlo Ancelotti va fi a patra Cupă Mondială la care participă ca jucător, în echipa Italiei (1986 şi 1990) şi ca tehnician (antrenor secund al lui Arrigo Sacchi în 1994). După 32 de ani, el va reveni în SUA și spune că parte din lucruri s-au schimbat în bine.

„În 1994, meciurile se jucau la prânz la New York, cu temperaturi de 43°C. Acum, orele de începere sunt mai bune. Vremea nu va mai fi o problemă aşa cum era în 1994”, a dat, el, un exemplu

Ancelotti a fost numit selecționer al Braziliei venind de la cel mai mare club din lume, Real Madrid. El vede o serie de similitudini între munca pe ca a făcut-o la echipa de club și cea pe care o face acum. Dar, totodată, există și diferențe.

„Sunt moduri diferite de a lucra pentru un antrenor. Dar cel mai important lucru pe care l-am învăţat la Real Madrid şi pe care îl folosesc în Brazilia sunt standardele înalte. Când eşti exigent, ai o şansă mai mare de a câştiga. Real Madrid este cel mai de succes club din lume, deoarece clubul este exigent cu toţi cei care lucrează acolo. Dacă eşti exigent, scoţi ce e mai bun din fiecare”, a subliniat Ancelotti.