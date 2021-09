Donald Trump va comenta un meci de box incendiar, la 20 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie: „Iubesc luptătorii grozavi și luptele grozave” (FOTO)

Fostul președinte american Donald Trump și fiul său, Donald Trump Jr., vor comenta un meci de box pe 11 septembrie, la a 20-a comemorare a atentatelor teroriste din SUA. Este vorba despre lupta dintre Evander Holyfield și Vitor Belfort de la Holywood, Florida.

„Iubesc luptătorii grozavi și luptele grozave”, a declarat Donald Trump, fost promotor de lupte. „Abia așteaptă să îi văd pe amândoi sâmbătă noapte și să vă împărtășesc gândurile mele de la marginea ringului. Nu vreți să ratați acest eveniment special”, a mai spus cel de-al 45-lea președinte american, potrivit Sky News.

Evenimentul a fost promovat drept „cea mai așteptată luptă de categorie grea din acest an” și se va desfășura sâmbătă, la a 20-a comemorare a atentatelor teroriste din New York, Virginia și Pennsylvania, atacuri în care au murit aproape 3.000 de oameni.

Înainte să devină președinte al SUA, Donald Trump a fost consilier de afaceri pentru legendarul Mike Tyson și a promovat nume grele și lupte de referință la sfârșitul anilor `80 și la începutul anilor `90.

Fostul lider american apare și pe afișul evenimentului, între cei doi luptători.

Former President Donald Trump will be part of an alternate commentary feed for the Evander Holyfield-Vitor Belfort fight on @Triller PPV this Saturday night. pic.twitter.com/LEJ4N5Cpeu

— Adam Stern (@A_S12) September 7, 2021