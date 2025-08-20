B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Donald Trump: „Vreau să încerc să ajung în Rai dacă este posibil"

Donald Trump: „Vreau să încerc să ajung în Rai dacă este posibil”

Selen Osmanoglu
20 aug. 2025, 07:46
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA

Președintele american Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, a mărturisit că vrea să ajungă în Rai, însă șansele din prezent sunt cam scăzute, a glumit el. Liderul SUA crede că l-ar ajuta un acord de pace în Ucraina.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • „Salvat de Dumnezeu”

Ce s-a întâmplat

Trump spune că-și dorește pacea. Anterior, el a sugerat că doreşte să pună capăt războiului din Ucraina pentru a obţine Premiul Nobel pentru Pace, pe care consideră că îl merită, conform Știrile ProTv.

Cu toate acestea, președintele american a recunoscut că are și alte motive: „Vreau să încerc să ajung în Rai dacă este posibil”, a declarat el pentru „Fox & Friends”, o emisiune difuzată de Fox News.

„Salvat de Dumnezeu”

Donald Trump a fost implicat în mai multe scandaluri de-a lungul anilor. El este primul preşedinte american condamnat penal pentru plăţi disimulate către o vedetă de filme pentru adulţi.

Schimbarea lui, adoptarea unui ton tot mai mistic, a venit după ce a supravieţuit unei tentative de asasinat anul trecut.

La învestirea sa din ianuarie, Trump a susţinut că a fost „salvat de Dumnezeu pentru a face America din nou măreaţă”.

