Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că Uniunea Europeană nu poate rămâne pe margine în viitoarele discuții de pace privind Ucraina.

El a insistat că procesul de aderare al Kievului la UE trebuie să avanseze, în paralel cu garanțiile de securitate oferite de partenerii occidentali, transmite .

Cuprins:

Europa vrea să facă parte din negocierile privind pacea

Despre garanțiile de securitate ale Ucrainei

Europa vrea să facă parte din negocierile privind pacea

Marți, Antonio Costa a declarat, după ce a informat liderii europeni printr-o videoconferință despre summitul de la Washington, că „posibilitatea unei întâlniri între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin este un progres semnificativ”.

„Trebuie acum să transformăm această posibilitate în realitate, astfel încât întâlnirea să aibă loc și să fie un succes”, a mai spus Costa, potrivit sursei citate.

Despre garanțiile de securitate ale Ucrainei

Președintele a apreciat deschiderea Statelor Unite de a oferi garanții de pentru Ucraina, dar a subliniat că forțele armate ucrainene constituie „baza oricăror viitoare garanții”.

El a adăugat că viitorul Ucrainei nu depinde doar de securitate, ci și de „stabilitatea și prosperitatea pe care aderarea la Uniunea Europeană le poate aduce”.

În același timp, UE va continua să pună presiune asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului și pregătește un nou pachet de sancțiuni, a menționat Costa.